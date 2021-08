Universidad da de baja a 238 alumnos no vacunados

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 14:46 hrs.

La Universidad de Virginia, en Estados Unidos, dio de baja a 238 alumnos por no estar vacunados contra Covid-19.De acuerdo con la institución educativa, todos los estudiantes que vivan, aprendan o trabajen presencialmente en la universidad deben estar completamente vacunados para el año académico 2021-2022.Brian Coy, vocero de la casa de estudios, explicó que, de los 238 aspirantes al semestre de otoño, sólo 49 estaban realmente inscritos en clases, mientras que los 189 restantes pueden no haber planeado regresar a la universidad este otoño.Asimismo, el académico refirió que los afectados podrán volver a inscribirse a sus cursos en semestres posteriores una vez cuenten con su esquema de inoculación completo.En cuanto a excepciones por cuestiones médicas religiosas, la universidad informó que se otorgaron 335 exenciones permanentes y 184 temporales para aquellos estudiantes que no pudieron ser vacunados, pero tienen la intención de serlo una vez estén en el campus.Los jóvenes exentos deberán usar mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados, además de realizarse pruebas de diagnóstico semanales.La universidad norteamericana señaló en un comunicado que cerca del 96.6 por ciento de sus alumnos han confirmado estar vacunados contra Covid-19.Con información de CNN y The Virginian Pilot