Usarán alcaldías el gasto vecinal

Alejandro León

El Congreso de la CDMX aprobó un dictamen para que las alcaldías hagan uso de los recursos de los Presupuestos Participativos de 2020 y 2021.Se trata de una propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mediante la cual, se hacen cambios en artículos transitorios de Ley de Participación Ciudadana y de la Ley de Presupuesto.Los gastos vecinales fueron votados por los capitalinos. En 2020, fueron aprobados mil 735 proyectos y, en 2021, la misma cantidad.De acuerdo con el dictamen, como excepción, los presupuestos serán reorientados a las alcaldías para ejercer actividades "que mandata la Constitución de la Ciudad", mas no por los ciudadanos a través de comisiones electas, como lo señala ese tipo de presupuesto.Unos de los argumentos es que en pueblos originarios no se realizó la consulta sobre Presupuesto Participativo, además de que servirá para atender a 236 unidades territoriales que no cuentan con proyecto ganador y en donde no se han llevado a cabo asambleas ciudadanas.La diputada Martha Ávila expuso que las alcaldías podrán realizar, con estos recursos, acciones de reforzamiento en el desarrollo comunitario, pero deberán dar un informe a la Secretaría de Finanzas, instancia que establecerá lineamientos.Para el Presupuesto Participativo 2020 fueron destinados mil 420 millones de pesos, mientras que para el de 2021, mil 395 millones de pesos. El jueves, el dictamen irá al Pleno del Congreso.El congresista Jorge Gaviño, quien votó en contra, cuestionó que las alcaldías podrán hacer uso de los recursos para lo que quieran, además de que las obras se repondrán con cargo a Presupuestos Participativos de años subsecuentes."Esto es un atraco al pueblo, es un atraco al Presupuesto Participativo, es un atraco a la gente que ya votó sus obras públicas que tenía que realizar el Gobierno de la Ciudad", comentó Gaviño en una sesión extraordinaria realizada ayer.El legislador Federico Döring también votó en contra. En entrevista, criticó que no se pronuncien los alcaldes electos ante tal escenario.También apuntó que, al tratarse de una iniciativa de la CDMX, funcionarios de Gobierno no se hayan reunido con los diputados. Pero, el congresista Martín Padilla puntualizó que hubo una reunión con las 16 alcaldías."Porque pareciera un cheque en blanco donde sin establecer prioridades, sin establecer coeficientes porcentuales, sin establecer inquietudes sociales, sin privilegiar la atención a la pandemia, sin privilegiar ningún criterio, se dice que tiene que ser a toro pasado, sin la concurrencia de las alcaldías, sin la concurrencia de los legisladores", advirtió Döring.