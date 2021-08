Va CDMX a semáforo rojo... de adorno

02 min 00 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con dos colores de semáforo y ninguna restricción, así estará la Ciudad de México la próxima semana.El Gobierno federal incluyó a la Capital del País en las entidades en rojo por presentar máximo riesgo epidémico. Sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ellos no lo ven así."Nosotros consideramos que estamos en naranja", dijo en su conferencia, antes de que el Gobierno de México diera a conocer el reporte. Y después... mantuvo la misma postura.Independientemente del color, advirtió que no contemplan restricciones a las actividades comerciales para reducir la movilidad."No creemos que debamos ya cerrar actividades económicas, sino más bien acelerar el proceso de vacunación y promover la vacunación y el cuidado personal de cada uno de nosotros", aseguró.Agregó que se ha frenado la velocidad de crecimiento de la pandemia, porque más del 80 por ciento de capitalinos -de 18 años o más- tiene por lo menos una dosis de la vacuna.Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital, consideró que la semana que concluye disminuyó la positividad respecto a las dos anteriores."Va bajando de manera importante la velocidad de crecimiento comparado con la semana que más crecimiento tuvimos que fue hace tres semanas", dijo.Según el corte más reciente, hay 3 mil 221 hospitalizados y cerca del 62 por ciento de ocupación hospitalaria."No solo porque mucha gente quiera que pasemos a rojo, nosotros podríamos pasar a rojo, tenemos que confirmarlo con indicadores", agregó.Mientras tanto, IMSS, ISSSTE, Sedena y la Secretaría de Salud de la CDMX continúan ampliando la capacidad de camas conforme la demanda lo requiere.Por ejemplo, explicó Sheinbaum, Sedena tiene ocupadas 400 camas, pero capacidad de instalar hasta mil, de requerirse."Entonces, podemos llegar -sin el Citibanamex- a un límite máximo de alrededor de 10 mil camas -como lo hemos dicho- casi 11 mil, pero no hay una conversión de una semana a la otra. (...) Hay la capacidad de hacer una reconversión mucho más rápida que la que teníamos antes", consideró.El Estado de México se mantendrá en color naranja, con las mismas restricciones de aforo de la semana pasada.