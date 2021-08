Va Tigres por cerrojo y triunfo ante Gallos

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"Estoy seguro que estaremos en la Liguilla de inicio, no iremos a Repechaje, estaremos en la Liguilla", dijo ayer Miguel Herrera.Y para cumplir su promesa el técnico de Tigres deberá empezar por colgar el primer cero del torneo y por eso, aunque viene la peor ofensiva del torneo, saldrá de inicio con cinco defensas, lo que dejará a Florian Thauvin en la banca.Con esa sacudida a su once inicial, los felinos recibirán a los Gallos que se presentarán a las 19:00 horas en el Estadio Universitario con una racha de 22 juegos sin ganar de visitante, con 16 derrotas y 6 empates.Mientras se ha enfriado la opción de traer del extranjero a un central para suplir al lesionado Francisco Meza, el "Piojo" empleará de arranque a Hugo Ayala, Diego Reyes y Carlos Salcedo, con el canterano Jesús Garza de carrilero derecho en lugar del suspendido "Chaka" Rodríguez y con Javier Aquino ahora por izquierda.El timonel felino ya había usado como laterales a Érick Ávalos, Francisco Venegas y Aldo Cruz.Ellos se enfrentarán a una ofensiva que apenas lleva un gol en cuatro partidos. Por ello se presenta una buena oportunidad para que los auriazules dejen atrás una mala racha de tres partidos sin ganar.Como contenciones estarán Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón, con Leo Fernández de enganche, en una nueva chance más de titular para el uruguayo.Al ataque, en punta, estarán Nicolás López y Carlos González, esperando un turno en la banca el colombiano Luis Quiñones y Thauvin, "como revulsivo", como le explicó Herrera al francés su papel al ponerlo de suplente.Si Tigres quiere entrar directo a la Liguilla, vale más que no siga dejando escapar puntos, pues está a tiempo de reaccionar porque con 5 unidades está a tres de Rayados, que es cuarto lugar.Será la segunda presentación en casa de los Tigres tras el empate contra Santos y la afición quiere festejar el primer triunfo de la Era Herrera en el Uni.