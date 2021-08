Vacunación en pijama

Eduardo Cedillo

Vestida de gala, con su pijama favorita: un mameluco de Reptar, el icónico dinosaurio que idolatran los bebés de Rugrats, Paulina Alessandra, de 18 años, recibió su primera dosis de AstraZeneca en el Palacio de los Deportes."Pues no es como que me vaya a vacunar todos los días; entonces, quería venir especial", destacó.Con pequeñas filas y un proceso veloz, pero con aglomeraciones alrededor del domo de espectáculos, jóvenes de la Venustiano Carranza asistieron para iniciar con su esquema de vacunación."Me siento un poco más segura, pero no significa que me deje de cuidar, ¿no? Y, pues, me duele el brazo, poquito; además, estaba nerviosa", detalló.Ayer dio inicio la segunda jornada de inmunización para jóvenes de entre 18 y 29 años; esta ocasión tocó el turno a Cuauhtémoc, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.La Secretaría de Salud de la Capital estima lograr un total de 275 mil 34 dosis suministradas en estas Alcaldías.Entre el temor de un posible contagio, siendo la población más vulnerable en esta tercera ola, jóvenes asistieron con la esperanza de que las vacunas puedan poner fin a la pandemia y al encierro que han vivido por casi año y medio."Es importantísimo que todos nos vacunemos. Podemos evitar que el virus siga mutando si venimos y tomamos 30 minutos de nuestro día", resaltó Karla, sobrecargo de 25 años.Los jóvenes expresaron su preocupación respecto al comportamiento de su generación y la poca o nula responsabilidad frente a la pandemia que tienen algunos de ellos."Es muy difícil, porque algunos no entienden que debemos de quedarnos en casa, no entienden, salen a fiestas, hacen reuniones y así no. Yo tengo muchos conocidos que van a fiestas", indicó Maritere Chico, de 23 años.En contraparte, las aglomeraciones también reflejaron para algunos, como Meredith, de 18 años, la responsabilidad de este sector de la población, pues buscan la inmunización."Me siento más tranquila y feliz de que también haya tanta gente, porque pues es que como que somos responsables y que no les está valiendo lo que está pasando", resaltó.La joven ingresó el año pasado a la universidad, estudia arquitectura y aún no ha logrado conocer presencialmente la Facultad de Estudios Superiores de Aragón.