'Vacunar a niños, científicamente necesario'

Israel Sánchez

Conforme la pandemia de Covid-19 en México vive una tercera ola de contagios y hospitalizaciones, resulta cada vez más evidente para los expertos la necesidad de vacunar no sólo a adultos y adolescentes, sino a niñas y niños.No obstante, los expertos atajan que debe suceder cuando los resultados demuestren la seguridad de la vacunas."En este momento hay más de 30 estudios clínicos en el mundo que se están llevando a cabo en población infantil, y hasta que no se tengan los resultados, que pasen todas la pruebas por la comunidad científica y las autoridades regulatorias, es cuando tú vas a poder vacunar niños", dice a REFORMA la pediatra infectóloga Yolanda Cervantes.Mientras en un principio los niños no llegaban a presentar cuadros severos de la enfermedad con la misma alta frecuencia que personas adultas, esto ha comenzado a cambiar, en especial a partir del surgimiento de nuevas variantes más infecciosas y agresivas, como es el caso de Delta."Sí se deben de vacunar, obviamente los niños se tienen que vacunar, porque ya se está viendo que la variante Delta sí está enfermando a niños, se están enfermando cada día más", remarca la doctora en biología molecular Roselyn Lemus, quien desmitifica esa idea de que los menores no enfermen gravemente o incluso fallezcan por este mal."Sí se están muriendo los niños. Los números no son tan escalofriantes, pero sí hay casos y ya están documentados".Hasta el 25 de julio pasado, en México se habían contagiado 57 mil 490 menores de entre 0 y 17 años, y habían fallecido 595, de acuerdo con cifras oficiales.A pesar de ello, este 27 de julio el Presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó la vacunación en niñas y niños, acusando en su conferencia matutina que las farmacéuticas sólo quieren hacer negocio, y que había que "ver científicamente si es necesario" hacerlo."Es totalmente necesario, científicamente necesario", responde Lemus. "Científicamente se está presentando el caso de que los niños se están enfermando, entonces se tendrían que proteger".Ayer (martes), acaso con una mayor apertura, el Mandatario federal aseguró que no está descartado vacunar a niños con problemas de enfermedades que ameriten una protección especial.Algo similar a lo que ocurre actualmente en Israel, donde en días recientes se aprobó el uso de la vacuna Pfizer en menores de 5 a 11 años, pero sólo en aquellos con comorbilidades graves.Esto aún cuando la farmacéutica todavía no tiene los resultados de seguridad de su biológico en este sector de la población, que es donde empezó a registrar nuevos casos dicha nación, hasta hace unos días la de mayor número de vacunas aplicadas en el mundo."Lo que están haciendo allá es : 'Vamos a probarlo, conforme vamos vacunando a los niños ahí vamos a ver los resultados'", explica Lemus. "Prácticamente están intercambiando vacunas a cambio de datos clínicos con Pfizer, porque ellos tienen una muy buena relación"."El objetivo número uno en el desarrollo de vacunas es la seguridad de las mismas, adicional a la efectividad -qué tanto previenen la enfermedad-. Desde esa perspectiva, necesitamos todos los estudios sólidos y los resultados para poder saber si se pueden aplicar en niños menores de 12 años", refrenda Cervantes, especialista en investigación y desarrollo clínico de vacunas.Para el doctor en química Mauricio Comas García, colíder del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), lo más probable es que las agencias reguladoras internacionales aprobarán la vacuna para esta población, lo cual resultará muy importante para poder cortar la transmisión de un virus que puede mutar en cada nueva infección.Con 10.8 millones de niños en México de entre 5 y 9 años, y 11.5 millones de 10 a 14 años, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, para Comas García sería ideal poder vacunar a todos en aras de alcanzar la inmunidad de rebaño, cuyo porcentaje estimado ha pasado del 75 u 80 por ciento de población inmunizada al 90 por ciento.Pero esto también permitiría garantizar un regreso mucho más seguro a clases presenciales."Si pudiéramos vacunar al 100 por ciento de ellos, entonces podríamos estar seguros de que no va a haber problemas en las escuelas."En medio de un repunte tan grande como el que se está viviendo ahorita, no se puede regresar si los niños no están protegidos", subraya el científico. "Abrir sin tener a todo el mundo vacunado puede resultar en una irresponsabilidad".Al final, recalca Lemus, la última palabra sobre el regreso de los menores a las aulas dependerá de sus padres."Una cosa es lo que diga el Presidente, y si él dice que se regresa a clases, ok, eso es lo que quiere hacer él. Pero los padres de familia al final tienen la decisión de llevar a sus hijos a la escuela o de no llevarlos."Y ahorita la verdad, como están las cosas, yo no aconsejaría que los padres de familia llevaran a sus hijos, a menos de que se aseguren que la escuela tiene las condiciones necesarias para protegerlos", sugiere, ilustrando como medidas de seguridad que se limite el número de niños en clases, que la infraestructura de los salones se haya mejorado y se realicen pruebas diagnósticas a padres e hijos constantemente.