Van SPAC por emergentes ante mayor competencia

Matt Wirz / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las empresas de cheque en blanco se están aventurando a lugares remotos como Brasil, Israel y Turquía para encontrar atractivos blancos de fusión hoy en día.Las empresas de adquisición con propósito especial, o SPACs, que buscan explícitamente a compañías en Asia, América Latina, Europa del Este, Oriente Medio y África siguen siendo una pequeña parte del mercado en general. Sin embargo, están creciendo a un ritmo más vertiginoso que sus contrapartes convencionales, revela un análisis realizado por The Wall Street Journal de datos de SPAC Research.Sesenta nuevos SPACs enfocados en los mercados emergentes presentaron documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores en la primera mitad del 2021, casi el triple de la cifra correspondiente a todo el 2020, arrojó el análisis. El número de SPACs de mercados no emergentes creció aproximadamente 67%, a 515 durante el mismo periodo.El aumento coincide con una creciente competencia que ha elevado los precios de compra, y una liquidación que ha golpeado al mercado SPAC de EU en los últimos meses.Las SPACs son empresas fantasma que recaudan dinero en las bolsas de valores, luego se fusionan con empresas privadas y las cotizan en la bolsa. Con tantos compradores en pos de tratos en EU, es más probable que las empresas de cheque en blanco paguen en exceso o compren negocios especulativos porque tienen que ultimar tratos en el curso de los dos años posteriores a su lanzamiento o devolver su dinero a los inversionistas. Las guerras de ofertas se han vuelto tan acaloradas que los conocedores de Wall Street han comenzado a llamarlos "choques de SPACs"."La gente está encontrando a dos desertores de Stanford con un brillo en sus ojos y un plan para colonizar Venus, y les dan 2 mil millones de dólares", dijo Daniel Freifeld, fundador de Callaway Capital Management LLC, un administrador de dinero enfocado en mercados emergentes.Callaway completó un SPAC de 125 millones de dólares en julio que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y tiene la mirada puesta en empresas turcas de tecnología financiera.Turquía es un ejemplo destacado de los riesgos que corren los inversionistas extranjeros en los mercados en desarrollo. La inestabilidad política, la alta inflación y una política monetaria errática han hecho que el mercado de valores y la moneda del país caigan en picada a pesar de la recuperación económica mundial de este año. El índice bursátil BIST 100 de Turquía ha perdido 5.2% en este año hasta el 2 de agosto, lo que lo convierte en el tercer peor en desempeño de los índices de referencia globales listados por FactSet."Ningún lugar del mundo es más barato que Turquía en este momento", aseveró Freifeld.Aún así, los bancos y las compañías de seguros del país están bien capitalizados y su población joven no cuenta con suficientes servicios bancarios, lo que crea fuertes perspectivas de crecimiento para el sector financiero, afirma Freifeld, quien dice que es poco probable que los activos turcos caigan mucho más.La mayoría de las SPACs centradas en los mercados emergentes cotiza en las bolsas de valores de EU, donde los informes y los requisitos regulatorios relativamente estrictos brindan consuelo a los inversionistas, dijo Matthew Simpson, socio administrador de WealthSpring Capital, que tiene alrededor de 750 millones de dólares que invierte en SPACs. También brindan a los inversionistas en SPACs una forma de reducir la concentración en EU, donde las elevadas valuaciones y advertencias de los reguladores recientemente han provocado una fuerte liquidación."De hecho, nos gusta agregar un gran número de SPACs enfocadas en el extranjero a nuestra cartera porque agrega diversidad", señaló Simpson.La mayoría de las SPAC centrados en los mercados emergentes tiene como blanco a Asia -Grab Holdings Inc., del sudeste asiático, dijo en abril que empezaría a cotizar en la bolsa vía una SPAC, en un acuerdo que valúa a la compañía en 40 mil millones de dólares- pero los centros tecnológicos en otras regiones, como Brasil e Israel, también están atrayendo interés.Para compañías en los países en vías de desarrollo, las SPACs ofrecen una oportunidad de acceder a los bolsillos más profundos y a las valuaciones potencialmente más altas de los mercados de valores de EU, indicó Mario Mello, socio de Valor Capital Group, que recaudó una SPAC de 200 millones de dólares en mayo para cotizar en la bolsa de valores Nasdaq con la mira puesta en empresas de tecnología latinoamericanas. Valor obtuvo su financiamiento de grandes administradores de dinero, incluyendo a Blackstone Group Inc. y SoftBank Group Corp., de acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.Empresas brasileñas más grandes como StoneCo Ltd., PagSeguro Digital Ltd. y XP Inc. lanzaron ofertas públicas iniciales directamente en Estados Unidos en años recientes. La evolución de las SPACs ahora está abriendo la puerta a empresas más pequeñas que se encuentran en etapas más iniciales de crecimiento, mencionó Mello.El universo potencial de compradores de SPACs de empresas en mercados emergentes es amplio porque casi todas las compañías de cheque en blanco que cotizan en EU tienen la opción de hacer adquisiciones en el extranjero, dijo Grant Miller, director de la división de mercados de capital del banco de inversión Cowen Inc. Cinco de las seis firmas israelíes que anunciaron planes para fusionarse con SPACs este año acudieron con compañías de cheque en blanco que no estaban explícitamente enfocadas en los mercados emergentes, explicó.Israel es un terreno particularmente fértil para las SPACs porque tiene un sector tecnológico robusto con profundos vínculos con la industria del capital de riesgo, destacó Miller. La empresa de publicidad digital Taboola.com Ltd. cotizó en Nasdaq en junio a través de una SPAC, y la empresa de movilidad REE Automotive Ltd. ha dado a conocer planes para hacer lo mismo.Edición del artículo original