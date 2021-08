Ve De Real clave las facilidades para los europeos

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 22:19 hrs.

Los europeos arrasaron la prueba de lanzamiento de martillo en Tokio 2020 y para Diego del Real, que representó a México en esa disciplina, las facilidades que tuvieron los atletas para entrenar en el Viejo Continente aún con el Covid-19 afectando distintos lares del mundo, fue la clave en la definición de su prueba en la justa veraniega."Acabo de ver los resultados de la Final, se ganó con 82 metros, 81 el segundo, a muchos les cayó bien la pandemia, ellos tienen la ventaja de lo que para nosotros en México son estados, para ellos son países y viajar es más sencillo", expuso.Del Real, que se quedó a tres puestos de la Final, señaló que para aspirar a crecer necesita tener ese tipo de roce en el Viejo Continente."Hay que estar allá (en Europa) acabo de ver las medallas y los tres primeros lugares son europeos. Me atrevo a decir que inclusive los primeros ocho lugares fueron en su mayoría de Europa."Tengo que estar allá, más constante, más tiempo, pero obviamente tenemos que esperar a que se quiten las restricciones porque en muchos países no te dejan entrar, no te dejan competir. Pero ni modo, me tocó nacer de este lado del charco", dijo a su llegada a México.