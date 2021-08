Ven gasolineras costoso cambio a 'electrolineras'

05 min 00 seg

Jennifer Hiller / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los propietarios de gasolineras en Estados Unidos enfrentan una difícil decisión sobre si deben invertir en estaciones de recarga para vehículos eléctricos (VEs), una apuesta costosa que actualmente tiene poco sentido financiero, pero que podría ayudar a blindar sus negocios para el futuro.Algunas gasolineras, tiendas de conveniencia y áreas de descanso para tráileres están agregando cargadores para probar la tecnología y proteger su participación de mercado a largo plazo. Otros dicen haber hecho números y decidido que no pueden justificar el costo, dada la pequeña proporción de conductores de vehículos eléctricos. Cada unidad de recarga y su instalación cuesta típicamente más de 100 mil dólares y puede implicar el gasto de romper el pavimento para tender un tubo conduit.Los fabricantes automotrices, incluyendo a General Motors Co. y Ford Motor Co., están ampliando agresivamente sus líneas de vehículos eléctricos, y el Presidente Biden fijó la semana pasada el objetivo de aumentar las ventas en EU de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de celda de combustible de hidrógeno al 50% para el 2030. Sin embargo, los vehículos eléctricos representaron sólo alrededor del 2% de las ventas nuevas en EU el año pasado y el 3% en los últimos meses."No vemos un mercado en el que se pueda invertir", dijo A.J. Siccardi, presidente de Metroplex Energy Inc., la subsidiaria de suministro de combustible de RaceTrac Petroleum Inc., propietaria de más de 750 gasolineras RaceTrac y RaceWay, principalmente en el sureste de EU. "Estamos perfectamente bien poniendo capital en riesgo. La clave es que tenemos que tener un caso de negocios viable", agregó.Metroplex ha estado evaluando la recarga para vehículos eléctricos durante aproximadamente dos años y le gustaría invertir, pero hasta ahora no ha encontrado un trato que tenga sentido, dijo Siccardi, y señaló que los riesgos incluyen una potencial competencia de las empresas de servicios públicos, algunas con sus propios planes para construir estaciones de recarga.Los minoristas dicen ser "agnósticos de combustible" y quieren vender lo que quieran los clientes, pero es tema de debate en las compañías cuándo agregar las unidades de recarga. La mayoría de los conductores de vehículos eléctricos pueden enchufarlos en casa, mientras que lugares como centros comerciales están agregando unidades de recarga que pueden alimentar una batería durante un periodo de horas.Las 150 mil tiendas de conveniencia de Estados Unidos, de las que unas 121 mil ofrecen combustible, son considerados como los minoristas con más probabilidades de entregar una poderosa dosis de electricidad, conocida como recarga rápida, para energizar una batería en aproximadamente media hora. Y potencialmente podrían beneficiarse de la venta de bocadillos, cigarros y otros productos de mayor margen mientras los conductores aguardan.Pilot Co. opera más de 900 establecimientos minoristas y de abastecimiento de combustible en EU y Canadá. Shameek Konar, su director ejecutivo, destacó que incluso los más populares de las 58 unidades de recarga de la compañía se usan sólo alrededor del 5% del tiempo, mientras que tendrían que estar en uso alrededor del 30% del tiempo para obtener réditos."El argumento económico para invertir en recarga de vehículos eléctricos no existe hoy", aseveró.Las empresas que invierten en unidades de recarga lo describen como una especie de experimento. TXB Stores, una cadena con sede en Austin que tiene 46 gasolineras en Texas y Oklahoma, abrirá su primera con estaciones de recarga este mes."Las vamos a poner. Tal vez sea al revés, pero luego lo resolveremos", indicó Kevin Smartt, su presidente ejecutivo, a su personal.A diferencia de los combustibles líquidos, que se compran y se marcan para la venta a los clientes, Smartt dijo que tendrá que estimar el precio correcto para vender electricidad. Las tarifas cobradas por breves picos en el uso de energía durante la recarga rápida podrían aumentar los recibos de luz de la empresa de manera impredecible, señaló."Estamos adivinando cuál es esa tarifa y lo que se necesitará para cubrir nuestros costos totales", dijo Smartt. "Tendremos que mirarlo mes con mes y ver si estamos cerca".Los cargos por pico de demanda son un reto, señaló Michael Farkas, director ejecutivo del proveedor de equipo de recarga y redes Blink Charging Co. Las empresas de servicios públicos deben construir infraestructura para entregar electricidad a múltiples autos recargando rápidamente a la vez; además, las recargas rápidas pueden degradar el cableado más rápidamente que el uso constante de electricidad.Otros operadores comerciales también dudan que sus clientes cambien pronto a vehículos eléctricos. Murphy USA, que tiene más de 1,650 ubicaciones, adquirió QuickChek Corp. en febrero, un trato que incluía 157 tiendas en el noreste de EU, algunas con capacidad para vehículos eléctricos. Pero su última encuesta de clientes mostró que la mayoría maneja un automóvil o camión de 12 años que cuesta menos de 15 mil dólares.La electrificación de automóviles, camiones y autobuses es una amenaza a largo plazo para todo el mercado del petróleo, dijo Pavel Molchanov, analista de energía en Raymond James. Pero con una adopción baja, las empresas estadounidenses sienten menos urgencia que sus contrapartes europeas por invertir en estaciones de recarga.El financiamiento del Gobierno es la única forma de resolver la escasez de unidades de recarga en el centro de EU y crear una red para apaciguar a los conductores de vehículos eléctricos que temen no encontrar una estación a tiempo para recargar, señaló Molchanov."Lo que realmente nos impulsa a instalar ubicaciones es cuando hay grandes subsidios disponibles, donde más o menos podemos construirlo gratis", dijo JP Fjeld-Hansen, vicepresidente de Trillium, la subsidiaria de combustibles alternativos y renovables de Love's Travel Stops & Country Stores Inc., que tiene más de 560 ubicaciones.Sus unidades de recarga para vehículos eléctricos no se usan mucho, indicó Fjeld-Hansen, pero la compañía las ve como parte de una estrategia de transición energética que incluye ofrecer gas natural comprimido, gas natural renovable, diesel renovable o hidrógeno para los clientes que intentan cumplir objetivos de sustentabilidad.Algunos de los que han invertido dinero en unidades de recarga dicen que lo ven como una forma de mantener a los clientes adinerados que se están volviendo eléctricos. Lonnie McQuirter, propietario de la estación de servicio 36 Lyn en Minneapolis, instaló una unidad de recarga rápida en el 2014 como una forma de diferenciar su tienda, además de ofrecer alimentos locales y orgánicos.Edición del artículo original