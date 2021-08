Ve Córdova miopía en reforma para purgar INE

03 min 00 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 13:35 hrs.

Una reforma electoral de gran calado que se plantee como principal objetivo la renovación de los órganos directivos termina por ser una propuesta miope, alimentada por rencores, filias y fobias personales, aseguró Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.Córdova respondió así a la iniciativa de Morena de recortar el número de consejeros del INE y magistrados del TEPJF , y desaparecer los OPLES, así como a la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de preparar una reforma para renovar a las instituciones electorales.El titular del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que una reforma ahora, previo a la elección presidencial de 2024, tendrá como incentivo perverso tratar de acomodar las reglas en favor del Gobierno o de un partido."Una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias y fobias personales, que carece de altitud de miras", consideró."Una reforma electoral no es y no puede ser un asunto de estómago, sino una apuesta de gran alcance, resultados de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente, de otro modo estará garantizado su fracaso".Lorenzo Córdova recordó a los actores políticos que la renovación del INE ha sido producto de los acuerdos entre las fuerzas políticas.Todas las reformas, sostuvo, han buscado dar o consolidar la autonomía a las autoridades electorales; ampliar los derechos de la ciudadanía; perfeccionar los procedimientos técnicos y hacer más equitativas las condiciones de la contienda."La aplicación inmediata de una reforma en una elección presidencial siempre tendrá como incentivo perverso tratar de acomodar las reglas en favor de tal fuerza política o Gobierno, con el fin de obtener ventaja a esa contienda. La instrumentación de una reforma de gran calado, distanciada de esas directrices, resulta inoportuna", sostuvo.El consejero presidente insistió que las elecciones de los últimos años, en particular de 2018 y 2021, en las que Morena ganó la mayoría de los espacios, demuestran que el sistema sirve para las elecciones de 2024.Córdova presentó el libro "Elecciones, justicia y democracia en México. Fortalezas y debilidades", de Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, quien afirmó que una reforma electoral no puede partir de estigmas, dichos, fobias, acusaciones personales y ocurrencias.Ugalde exigió al Presidente definir qué es una auténtica democracia, como pregona todos los días y demostrar con pruebas y hechos por qué los consejeros electorales deben irse por deshonestos.Además, dijo, antes de una reforma debe explicar sus acusaciones de fraudes electorales, pues Morena ha ganado la mayoría de los espacios en disputa, incluso la Presidencia."López Obrador debe explicar si esos fraudes han ayudado a Morena ganar elecciones, o si esos fraudes son selectivos, es importante porque Morena se ha convertido en un partido hegemónico", dijo Ugalde."Por qué sigue insistiendo en que los consejeros son deshonestos, porque el pueblo lo coloca al INE entre las instituciones de mayor credibilidad, más que a la Presidencia. ¿Entonces es un pueblo manipulado o está usando información incorrecta?".En tanto, el consejero Martín Faz insistió en que una reforma electoral debe partir de diagnósticos.