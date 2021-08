Ven poca prevención contra el abuso infantil

05 min 00 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque el abuso sexual infantil es mucho más común que lo que reflejan las estadísticas, no hay mecanismos suficientes para afrontarlo y prevenirlo, consideraron expertas.Con el crecimiento de 22 por ciento de niños y adolescentes víctimas de acoso, especialistas explicaron que los efectos de estos delitos permanecen guardados, incluso durante años, ante la falta de educación sexual desde la primera infancia."Hay una gran parte (de víctimas) que no presenta ningún síntoma, y pueden pasar años hasta que se dé cuenta que lo que sufrió fue un abuso sexual. Hasta pueden ser niños brillantes en la escuela, extrovertidos."Cada experiencia de abuso es bien diferente, no hay una tipología exacta de la víctima, en el caso de abusadores, casi siempre suelen ser personas cercanas, y eso complica mucho las cosas en la mente del infante, porque el adulto, que se supone que lo quiere, le hace cosas incómodas", aseguró la psicóloga Yunen Díaz.El menor llega a suponer que estas situaciones no están mal, pues su cuidador y proveedor no es alguien que pueda lastimarlo, agregó Díaz."Vemos consecuencias de tres tipos: los primeros signos del trauma, que se daña su confianza hacia sí mismos y al entorno; luego, las consecuencias derivadas de estas primeras, el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, el retraso en su desarrollo neurológico."Pero las más graves no son esas, sino lo bueno que no ocurrió. La infancia es una etapa en la que nuestro cerebro se está desarrollando. Al niño se le niega una familia en la que pueda confiar, no se sabe merecedor de afecto", explicó Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la asociación Guardianes.Erika Aponte, miembro de la misma asociación, detalló que hay distintas maneras de prevenir el problema."Aparentemente la solución sería muy fácil: informarnos y educarnos. Nosotros hablamos de la importancia de una crianza positiva, que a los niños les eleve su autoestima, los empodere haciéndolos sentir que son valiosos."Por ejemplo, dejarlos opinar en las cosas que pueden opinar. Cómo se quieren vestir: si hoy van a estar en casa, dejarlos que ellos se vistan, y les vas explicando el protocolo en la escuela y fiestas, pero en casa dejarlos que ellos tomen la decisión", dijo Aponte.Antes de la pandemia, Guardianes realizó una encuesta a adultos, principalmente, del Valle de México.Uno de cada 10 reconoció tener un caso de abuso sexual infantil en su familia, el 7 por ciento dijo haberlo sufrido y un 23 por ciento aseguró conocer a alguien cercano en esa situación.