Vende Adidas marca Reebok por 2,500 mdd

AFP y Bloomberg

Hora de publicación: 11:04 hrs.

La empresa alemana de ropa deportiva, Adidas, afirmó este jueves que había llegado a un acuerdo con la estadounidense Authentic Brands Group para vender Reebok por 2 mil 500 millones de dólares.Buena parte de esta cantidad será pagada al contado y la transacción se cerraría en el primer trimestre de 2022, después de la aprobación de las autoridades competentes, precisó el grupo alemán en un comunicado.El director ejecutivo de Authentic Brands, Jamie Salter, dijo en el comunicado que el acuerdo es "un hito importante" en el crecimiento de la empresa. "Estamos comprometidos a preservar la integridad, la innovación y los valores de Reebok".Authentic Brands, que presentó recientemente una oferta pública inicial en Estados Unidos, ya ha adquirido más de 30 nombres, incluidos activos en quiebra como Barneys New York y Brooks Brothers. Reebok ha estado formalmente en el bloque desde principios de este año después de que Adidas había intentado revivir el desempeño de la marca durante más de una década.Las acciones de Adidas subieron hasta un 2.5 por ciento, a 314.70 euros, en las operaciones de Frankfurt tras el anuncio.El acuerdo no cambiará la perspectiva financiera de Adidas para este año o sus objetivos a largo plazo previamente anunciados, dijo la compañía. La mayor parte de las ganancias en efectivo se distribuirá a los accionistas.Reebok ha fascinado durante mucho tiempo a los jugadores de la industria, tanto como advertencia como por el tentador potencial de recuperar parte de su antiguo éxito. Aparentemente, se convirtió en un gigante de la noche a la mañana en la década de 1980, impulsado por el auge de los aeróbicos e incluso superó a Nike Inc durante varios años en términos de ventas de calzado deportivo en Estados Unidos. Sin embargo, ese impulso se desvaneció rápidamente e incluso Adidas nunca ha logrado reavivar la marca.Adidas adquirió Reebok por 3 mil 800 millones de dólares en 2006. Cuando llegó a Adidas en 2016, el director ejecutivo Kasper Rorsted dio prioridad a corregir el lento desempeño de Reebok. Cerró tiendas de bajo rendimiento y permitió que expiraran algunos acuerdos de licencia, lo que redujo las ventas en la marca deportiva y redujo aún más los gastos.Después de que Reebok recuperó la rentabilidad a principios de 2019, Rorsted dijo que quería generar un crecimiento en las ventas con nuevas líneas de calzado como CrossFit Nano y FloatRide Run. Comparó la supervisión de Adidas y Reebok con ser como un padre que ama a sus dos hijos por igual.