Vicente Fernández ya no está intubado; su salud avanza

Hora de publicación: 19:35 hrs.

A más de una semana de su ingreso a un hospital, la salud del cantante Vicente Fernández parece mejorar.Así lo comentó uno de sus nietos, Ramón Fernández, quien además informó que su abuelo ya fue desintubado."Ya se la retiraron (la intubación), se la retiraron hoy y le hicieron un hoyo en la garganta (traqueotomía) para que respirara mejor y le quitaran el respirador", afirmó el hijo de Vicente Fernández Jr. en entrevista a medios de comunicación, a las afueras de la clínica donde se encuentra el "Charro de Huentitlán".Ramón, de 25 años, y quien acompañó a su padre al nosocomio, aseguró que toda la familia ha estado al pendiente de "Chente"."Todos estamos al pendiente, toda la familia estamos muy unidos, ahorita los únicos que lo pueden ver son mi abuela, mi papá, mi tío Gerardo, mi tío Alejandro por temas que el hospital es (para pacientes de) Covid."Pero dentro de la preocupación (estamos) felices de que haya avance; cada día hay otro avance, un día hay mejor respiración, un día está mejor en sus terapias físicas, otro día está más despierto, la verdad es que sí hay un avance", compartió.Por su parte, Vicente Jr. aseguró que no teme a las críticas que ha recibido, particularmente del presentador Gustavo Adolfo Infante, durante el periodo en el que el intérprete de "El Rey" ha estado internado."Estamos muy contentos con el avance y la evolución que está teniendo mi padre. En las redes sociales hay mucho bullying y mucho ataque, pero hay una situación; mi padre, afortunadamente está súper bien atendido."Hay periodistas que han declarado que me debo dedicar a cuidar a mi padre, cuando no tiene ni idea esa persona (Infante) de cómo está atendido y cuáles son las reglas de los dos doctores, los tratamientos que hay y el avance que tiene", sostuvo el también artista.Tanto Ramón como Vicente Jr. agregaron que no se esperaban que el patriarca de la familia Fernández requiriera hospitalización tras el accidente que sufrió en su rancho, Los Tres Potrillos, hace unos días, y dijeron que al momento de recibir la noticia sufrieron emociones encontradas."Como familia estamos haciendo lo que se debe hacer y estamos saliendo adelante", expresó Vicente Jr.