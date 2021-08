Viñales, suspendido por su propio equipo

El piloto español Maverick Viñales no participará en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, al ser suspendido por su equipo Yamaha, que lo acusa de haber provocado daños intencionadamente en su moto la carrera pasada.En un comunicado difundido este jueves, Yamaha explica "la suspensión del piloto por un uso no conforme e inexplicable de su moto durante del Gran Premio de Estiria el fin de semana pasado".Después de haber estudiado "en profundidad" los datos y la telemetría de Viñales, el equipo japonés concluye que "las acciones del piloto habrían podido causar daños importantes en el motor de su moto, lo que habría podido causar serios riesgos al piloto y eventualmente representar un peligro para los demás pilotos".El español de 26 años no será reemplazado en Austria "y se tomarán decisiones respecto a las próximas carreras tras un análisis más detallado de la situación y de nuevas conversaciones entre Yamaha y el piloto".Esta suspensión se produce mientras que Viñales y su equipo actual anunciaron a finales de junio la ruptura de su contrato un año antes de lo previsto, a finales del 2021.Viñales, que suena como fichaje de Aprilia para el 2022, señaló una serie de problemas técnicos durante el GP de Estiria el pasado domingo, en el que abandonó a una vuelta para el final.