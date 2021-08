Visitará AMLO estado en quiebra

Claudia Guerrero

Hora de publicación: 13:23 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará este sábado Colima, entidad que se ha declarado en quiebra financiera, ya que carece de liquidez hasta para pagar la nómina de sus empleados públicos.Presidencia informó que el Mandatario tiene programado encabezar un acto en la capital del estado, donde recibirá y presentará informes sobre la aplicación de los Programas de Bienestar.Se prevé que, en su visita, de apenas unas horas, esté acompañado por el Gobernador priista Ignacio Peralta, quien ya solicitó la ayuda de la federación para hacer frente al problema presupuestal.La crisis en Colima se registra a solo tres meses de que Peralta deje el cargo, en el que será relevado por la morenista, Indira Vizcaíno, quien también podría participar en la breve gira presidencial.El pasado 29 de julio, Peralta declaró que su Administración no tenía recursos para solventar la segunda quincena de julio de 8 mil trabajadores del estado, jubilados y pensionados."Es mi deber informar que no estamos en condiciones financieras para poder pagar la segunda quincena de julio, ni para enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas, ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente", dijo.Argumentó que la insolvencia no obedece a malos manejos, sino a que el presupuesto se destinó al manejo de la pandemia de Covid-19, y ésta, provocó la solicitud de mil millones de pesos en créditos, a corto plazo, ya todos solventados en este 2021.Como resultado de la crisis financiera, el estado enfrenta además una escalada de protestas.El lunes, la vía Manzanillo-Guadalajara fue bloqueada por decenas de maestros y cientos de vehículos.Ayer, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desquiciaron las entradas y salidas de un complejo de oficinas gubernamentales en Colima capital, donde habrá guardias nocturnas hasta que les paguen.Martín Flores, quien representa a aproximadamente 3 mil 300 agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Colima, denunció que les adeudan 87 millones por ahorro y fondos de financiamiento, así como 25 millones de pesos de la quincena de julio pasado.El Rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz, se sumó a los reclamos en contra del Mandatario priista por la falta de pago.En este ambiente, el Presidente su fugaz visita a Colima.Según su agenda de este fin de semana, el jueves se trasladará hasta San José del Cabo, en Baja California Sur, donde pasará la noche.El viernes, a primera hora, encabezará la sesión del gabinete de seguridad, ofrecerá su tradicional conferencia de prensa y encabezará un acto sobre Programas de Bienestar.Ese mismo día se tendrá que trasladar por aire y luego por tierra hasta el estado de Colima, donde pasará la noche.El sábado solo estará en Colima para encabezar un acto matutino, ya que luego viajará hasta Villa Ahumada, Chihuahua -a mil 600 kilómetros de distancia--, para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional.El domingo, por la mañana, inaugurará otro cuartel de esa corporación en Ciudad Juárez.