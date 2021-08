Vuelven a clases... y ni agua tienen

Iris Velázquez

Recursos insuficientes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En un entorno en el que los contagios de Covid-19 se han multiplicado entre niños y adolescentes, el Gobierno federal impulsa y apresura el regreso a clases para el próximo 30 de agosto, mientras unas 41 mil escuelas de todo el País no cuentan con agua indispensable para evitar la propagación del virus."Ya sabemos que el estado es deplorable en alrededor de 1 de cada 5 escuelas en donde no cuentan con acceso a agua en educación básica, y preocupa mucho", advierte Carlos González Seemann, investigador de Mexicanos Primero.Con base en datos oficiales, el especialista señala que en México se registraron 230 mil 424 escuelas para este nivel educativo en el ciclo escolar 2019-2020, y la quinta parte, cerca de 41 mil escuelas, no tiene acceso al lavado de manos y agua potable.Enfatiza que, según información de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la situación empeora para primarias indígenas en las que la disponibilidad de servicio para lavado de manos disminuyó 6.7 por ciento al pasar de una cobertura de 39.5 por ciento en 2018-2019 a 32.8 por ciento para el ciclo 2019-2020.Un dato adicional, añade, es que el 95 por ciento de las primarias indígenas se encuentran en grado de marginación alto y muy alto."Ahí también comenzamos a ver los efectos de la pandemia y de algunos otros problemas como el vandalismo y que todavía no nos queda muy claro cómo es que se va a resolver", expone.González Seemann apunta que, si bien los recursos avalados a la Escuela es Nuestra aumentaron en el presupuesto de 2020 a 2021, y se destinaron cerca de 12 mil millones de pesos, la información ha sido opaca.Indica que aunque en el discurso oficial se reporta que se ha beneficiado a 55 mil escuelas en 2020, mediante una solicitud de transparencia, la Secretaría de Educación Pública contestó a la organización Mexicanos Primero que sólo se intervino en 36 mil 43 escuelas y de éstas no existe una cifra dada por autoridades de cuántas fueron vandalizadas o saqueadas."El problema es que a este paso parece ser que vamos a acabar el sexenio y no vamos a lograr el reto de las 180 mil (escuelas intervenidas) que comenta el Presidente. Habrá que duplicar el paso en términos de aumentar los recursos en lugar de a la Guardia Nacional en temas como la educación y, si es prioridad el regreso como ha comentado últimamente, es indispensable contar con presupuesto suficiente", considera."Si es prioridad la educación, es indispensable aumentar el presupuesto".En telesecundarias, especifica, 66 de cada 100 no tienen acceso a lavado de manos. Detalla que existen alrededor de 18 mil 715 telesecundarias en todo el País (2018-2019) de un total de 40 mil secundarias, por lo que este modelo educativo cubre cerca del 46 por ciento de la demanda de este grado escolar.Detalló que en primarias y secundarias comunitarias en México sólo 6 reportaron tener servicio de lavado de manos."Solamente seis y son alrededor de 9 mil escuelas a nivel primaria y 3 mil en secundaria. No puede ser que sólo 6 escuelas tengan acceso a un derecho, algo que es un derecho y que es indispensable y necesario invertir ahí para el regreso a clases", advierte.Destaca que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Sinaloa tienen las mayores carencias en términos de acceso a servicio de lavado de manos. Con niveles menores a 73 por ciento o sea 3 de cada 10 escuelas en esos estados no tienen agua.Dichas entidades, agrega, concentran una cantidad importante de estudiantes con grados de marginación altos y este tipo de escuelas suelen estar olvidadas por el sistema educativo.Indica que datos oficiales refieren que 16 mil escuelas operaron sin sanitarios y 18 mil sin servicio de electricidad.En tanto, las primarias y secundarias comunitarias prácticamente carecen de este servicio básico, porque las escuelas que cuentan con éste representan sólo 0.03 y 0.5 por ciento, respectivamente. En total hay 9 mil 338 de 96 mil 508 (10 por ciento) en nivel primaria de este tipo y 3 mil 714 de 40 mil de secundaria (9 por ciento).El investigador Carlos González Seemann llama la atención para que autoridades y legisladores consideren esta situación en la discusión del Presupuesto federal a discutirse en unos meses, al aseverar que en el contexto de esta pandemia es preponderante contar con recursos suficientes."No parece haber planeación, como que se está decidiendo mucho sobre la marcha. Creo que sí vale la pena entender que esta nueva mirada sin intermediarios podría tener algunos beneficios en la parte de dotar de autonomía a las comunidades, a las familias, y que la voz de los estudiantes se escuche, pero activamente, y tengan voz, pero también tengan voto para que ellos también puedan participar en las decisiones de mejora de infraestructura de su escuela", dice."Yo creo que también la pandemia nos invita a replantear y repensar qué pensamos de la escuela y cómo debe ser la escuela en términos de su función social y que también nos ha traído digamos otros problemas: ha desnudado al menos otra parte socioemocional y demás que no se termina de comprender de dónde va a salir el dinero. Entre ello, el dinero para especialistas para aliviar la parte socioemocional. No hay especialistas suficientes y no hay una estrategia clara para la atención socioemocional, la formación docente en 2021 tuvo 109 pesos por maestro."¡Es paupérrimo! y es casi casi como una grosería. Los maestros con la nueva demanda de educación en línea pues se han reinventado también y hay que reconocer su labor. Del presupuesto todavía no ha desaparecido el programa relacionado al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que era un instituto que desapareció, que en primer lugar la Escuela es Nuestra iba a ocupar ese lugar sin intermediario."No tiene guía el programa. Estamos terminando de comprender porque son los cambios que se han hecho en estos dos años, además del cambio de titular. Todavía no vemos avance en, por ejemplo, los niveles sobre todo indígenas y comunitarios que es donde más se necesita", manifiesta.