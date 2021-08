Vuelven países de JO con preseas inesperadas

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dieron como resultado algunas preseas inesperadas para países y equipos que rara vez, o nunca, ven a sus atletas en el podio.Varias naciones modestas en relación al número de atletas que llevaron a la justa veraniega se vieron sorprendidas por el éxito de sus deportistas que, incluso, alcanzaron el más preciado premio en unos Juegos: el oro.Títulos de Bermudas, Filipinas y Hong Kong se suman a la plata de Turkmenistán o al bronce de Siria para hacer de estos Juegos una fiesta inigualable.Un país que el total de sus habitantes (65 mil) cabría en el Estadio Olímpico de Tokio, tuvo su primera medallista de oro en la triatleta Flora Duffy.Ella es una de los dos únicos atletas que representan el territorio británico autónomo en los Tokio 2020."Fui la primera esperanza de medalla de Bermudas en muchos años. Quería lograr esto para mí y para mi país'', dijo Duffy, quien llegó delante de la británica Georgia Taylor-Brown y de la estadounidense Katie Zaferes.Tuvieron que pasar 97 años para que el archipiélago ganara una medalla dorada.Gracias al oro de Hidilyn Díaz, quien enfrentó a Qiuyun Liao, poseedora del récord mundial en la categoría de halterofilia femenina de 55 kilogramos, y le ganó, el país asiático subió a lo más alto del podio por primera ocasión desde París 1924."A toda la generación joven de Filipinas les digo: sueñen alto '', aseveró la atleta filipina.Esta isla ganó por última vez una medalla de oro hace 25 años, un año antes de que la ciudad portuaria fuera devuelta a China por Gran Bretaña.Fue el esgrimista Cheung Ka Long, quien se convirtió en el segundo campeón olímpico del país asiático con la victoria en el sable masculino."Significa mucho mostrarle al mundo que podemos ser campeones'', dijo Cheung, quien venciera en la Final por el oro al italiano Daniele Garozzo.El país balcánico se estrenó en los JO de Río 2016 y, desde entonces, ha dominado el judo, tal y como lo volvió a hacer en Tokio 2020.Kosovo tiene tres medallas en su historia: todas de oro, ganadas por mujeres y todas en judo.Hace cinco años fue Majlinda Kelmendi la que ganó la categoría de 52 kilogramos. Ahora, Distria Krasniqi y Nora Gjakova derrotando a la japonesa Funa Tonaki y a la francesa Sarah Cysique, respectivamente, conquistaron el oro en Tokio.El país norte africano había ganado cuatro medallas de oro desde su debut olímpico en los Juegos de Roma, en 1960.Ahora, en Tokio, sumaron su quinta presea dorada después de una sorprendente victoria del nadador de 18 años Ahmed Hafnaoui, en los 400 metros estilo libre masculino."Tenía lágrimas porque cuando vi la bandera de mi país y escuché el himno de fondo, fue genial'', dijo Hafnaoui, quien también buscaba el oro en los 800 m, pero no lo logró.Desde 2008 que este país del norte de Europa no obtenía un metal dorado, pero en los pasados JO la esgrima le volvió a dar alegrías.El equipo femenino de espada venció a Corea del Sur 36-32 en la Final, cuando Katrina Lehis anotó los puntos decisivos después de que el marcador estaba nivelado.El equipo recibió una llamada del presidente Kersti Kaljulaid poco después, y Lehis tiene grandes esperanzas en el futuro de la esgrima en su país."Creo que ahora es algo así como el deporte nacional '', dijo.Polina Guryeva fue la primera atleta que representó a un Turkmenistán independiente, en lugar de la ex Unión Soviética, y llegar al podio con la medalla de plata en levantamiento de pesas.Su alzada final para asegurar una medalla provocó celebraciones estridentes entre los oficiales del equipo, quienes se abrazaron y sostuvieron grandes banderas.La reacción de Guryeva fue más ecuánime al decir: "Creo que he entrado en la historia de Turkmenistán''.SiriaMan Asaad (bronce en halterofilia +109 k)Medallas olímpicas del país: 4Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Atenas 2004MoldaviaSergheiTarnovschi (bronce en canotaje sprint/ Canoa individual 1000 m)Medallas olímpicas del país: 6Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Beijing 2008KuwaitAbdullah Alrashidi (bronce en tiro skeet)Medallas olímpicas del país: 4Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Sydney 2000GranadaKirani James (bronce 400 m planos)Medallas olímpicas del país: 4Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Río 2016GhanaSamuel Takyi (bronce en box, peso pluma)Medallas olímpicas del país: 5Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Barcelona 1992Costa de MarfilRuth Gbagbi (bronce TKD -67 kg)Medallas olímpicas del país: 5Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Río 2016Burkina FasoHugues Zango (bronce triple salto)Medallas olímpicas del país: 2Última medalla ganada antes de Tokio 2020: -BotswanaEquipo de relevo (bronce relevo 4x400 m)Medallas olímpicas del país: 3Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Londres 2012MacedoniaDejan Georgievski (plata TKD +80 kg)Medallas olímpicas del país: 2Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Sydney 2000NamibiaChristine Mboma (plata 200 m)Medallas olímpicas del país: 5Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Atlanta 1996Arabia SauditaTarek Hamedi (plata karate Kumite +75 kg)Medallas olímpicas del país: 5Última medalla ganada antes de Tokio 2020: Sydney 2000San Marino llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a cinco atletas, de los cuales, tres consiguieron un metal: dos platas y un bronce.