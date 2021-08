Xolos y Puebla siguen sin ganar

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 23:21 hrs.

Por algo Xolos y Puebla llegaron a la Fecha 5 del torneo más cerca del fondo de la tabla que de los primeros puestos.En un encuentro somnífero, que se abrió hasta los últimos 15 minutos, Tijuana no pudo mantener una ventaja tempranera y terminó igualando 1-1 con La Franja, que con muy poco rescató el punto en la frontera.Ninguno de los dos equipos ha conseguido triunfos en el Apertura 2021.A penas a los tres minutos, Lucas Rodríguez marcó uno de los goles de la campaña después de aprovechar un rebote de un tiro de esquina y ponerlo en el ángulo con una volea.Fue lo único espectacular en la primera mitad, pues la visita, aun con el marcador en contra, priorizó replegarse para aguantar a la jauría, que no fue incisiva.El complemento arrancó lento y fue hasta el 64' cuando Jordi Cortizo lo aderezó con un par de jugadas individuales, que no terminaron en gol por culpa de Antony Silva, que tapó los dos embates del atacante.Pero cuando más coqueteaba el cuadro fronterizo con el 2-0, Guillermo Martínez aprovechó una endeble marca en el área chica para poner de cabeza el tanto del empate al 70'.Xolos no se quiso quedar atrás, se volcó al frente y por poco retoma la ventaja en los botines de Christian Rivera, que al 10 del final colocó un disparo buscando la base del poste, pero este se fue por un costado.Tijuana no pudo romper con la muralla de La Franja, por lo que llegó a 2 unidades que lo alejaron del último lugar de la tabla; los poblanos llegaron a 3.