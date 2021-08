Quitan fuero a diputado Huerta por violación

Claudia Salazar

Hora de publicación: 17:11 hrs.

El diputado Saúl Huerta, de Morena, quien es acusado de abuso sexual y violación de un menor de edad, perdió el fuero constitucional, por lo que deberá enfrentar las acusaciones que pesan en su contra.Por mayoría de 447 votos y solo dos abstenciones de los legisladores presentes, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del legislador morenista."La Cámara de Diputados declara hay lugar a proceder penalmente contra el diputado Saúl Huerta Corona; notifíquense a las partes la resolución", dijo la diputada Dulce María Sauri, Presidenta de San Lázaro.En el listado electrónico, ni Saúl Huerta ni Mauricio Toledo, los legisladores bajo escrutinio, participaron en la votación. Las abstenciones fueron de los diputados morenistas Paola Tenorio y Agustín García Rubio.El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, defendió el proceso seguido al diputado Saúl Huerta Corona, luego de que la defensa del legislador acusara que hubo desaseo en la integración del dictamen.Sin que el diputado Huerta esté presente en el pleno, Gómez sostuvo que no hay objetivos políticos en la discusión del caso y la Cámara, como Jurado de Procedencia, tiene que decir si está de acuerdo o no en retirar el fuero al diputado de Morena.Aseveró que la inmunidad procesal penal es para proteger el funcionamiento de órganos del poder público y no para darle impunidades a los servidores públicos de alto rango."No debe ser motivo para que de manera permanente o durante un tiempo se goce de impunidad o se pueda evadir la acción de la justicia".Afirmó que el contenido político a los casos de desafuero es parte del pasado."Ya cambiamos, ya hubo un cambio político tan grande, que eso ya no funciona ni para combatir a alguien ni para garantizar su impunidad, ninguna de las dos cosas, estas cosas ya se fueron"."No se quiere mandar a la cárcel a nadie, sino permitir que la justicia sea, nada más. Nosotros no somos la justicia", señaló al defender el dictamen.Durante la etapa de alegatos, por la Fiscalía de la Ciudad de México, Evangelina Borbolla, aseguró que se tienen las pruebas legales, sólidas y contundentes contra el legislador, en los dos casos que hay en su contra, de abuso sexual y violación equiparada.Pavel Arenas, abogado de Huerta, hizo un relato sobre la reforma penal y las garantías del debido proceso, pero sin abordar nada sobre la acusación contra el legislador.Afirmó que las acusaciones presentadas por la Fiscalía General carecen de legitimidad, porque se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, lo cual tampoco fue atendido y corregido por la Sección Instructora.El otro abogado del diputado Huerta, Juan José Salazar, argumentó que el legislador tiene derecho a ser tratado como inocente.Reclamó que se haya filtrado información a medios y se haya contaminado el proceso, por lo que ha sido desaseado el caso."Se ha generado un linchamiento político contra el diputado", alegó.