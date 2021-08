Ya tiene Gignac su estatua

01 min 00 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 00:22 hrs.

André-pierre Gignac tiene entre sus 149 goles con Tigres unas verdaderas obras de arteHoy, el histórico francés es una obra de arte porque fue plasmado en una estatua de bronce a tamaño real.La escultura del delantero de los Tigres, que ya está en la Ciudad guardada en una de las bodegas que tiene Cemex, fue realizada por el artista regio Alejandro Baruch, quien radica en la Ciudad de México.La estatuta de Gignac fue anunciada en agosto del 2019 por la anterior directiva del equipo felino cuando el galo superó los 105 goles de Tomás Boy, quien era el goleador histórico del club.La obra, que está realizada con la técnica de hiperrealismo, aún no tiene fecha ni lugar para ser develada.Al ser contactado por CANCHA, Baruch informó que no podía dar entrevistas.El pintor y escultor explicó que tiene un contrato de confidencialidad hasta el 2022, por lo que no puede revelar detalles del proyecto.Sin embargo, en sus redes sociales publicó algunas fotografías en donde mostraba parte del proceso de la realización de la escultura, con imágenes con el futbolista y hasta la técnica que empleó.En algunas fotos aparece posando con el máximo goleador felino, en otras dejando ver aspectos de cómo trabajó parte de la obra, como cuando está dibujando un boceto y modelando en plastilina con la técnica de hiperrealismo.Al artista se le ve trabajando y cuidando hasta el más mínimo detalle como los poros, venas, buscando una creación lo más cercano a la realidad, tal y como dicta la técnica empleada.Trascendió, y coincide con las imágenes publicadas, que la escultura sería del mismo tamaño que Gignac, hecha en bronce y con una de las poses típicas del galo festejando un gol con el brazo a medio rostro.El delantero, quien llegó a Tigres en el 2015, está convertido en una leyenda viviente del club.Además de ser su máximo goleador en la historia con 149 goles, ha ganado cuatro títulos de Liga MX, uno de Concachampions y un subcampeonato en el Mundial de Clubes.Además se ha convertido en un símbolo de la última era exitosa del club, teniendo sus actuaciones resonancia internacional y que siguen de cerca en su país.El artista Baruch, por su parte, ha realizado obras tanto de pintura y escultura, esto último desde hace seis años y que ha exhibido y vendido en todo México, Miami, Nueva York, Holanda y España.Ahora ha cumplido su sueño, como lo manifestó en sus redes, de participar en una obra de arte que puede ser exhibida en su tierra y en la que se inmortalizará a un francés muy mexicano.Alejandro BaruchLugar de origen: MonterreyRadica: Ciudad de México* Pintor y escultor, surrealista, hiperrealista, figurativo, retratista.* Es pintor nato; estudió en Nueva York las diferentes técnicas de la pintura.* Tras su éxito en la pintura, estudió en un taller de escultura en CDMX y desde hace seis años se dedica con éxito también a esa técnica de arte.* Algunas de sus obras han sido vendidas en Holanda y España.* Varias de sus obras fueron expuestas en billetes de Lotería Nacional de un sorteo magno, algo que en 75 años sólo lo habían hecho Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.Instagram: alejandrobaruchTwitter: @AlejandroBaruchFacebook: Baruch Art (Fan Page)Portal: www.baruchart.com.mxEs un movimiento artístico figurativo que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero aplicando técnicas pictóricas o escultóricas.