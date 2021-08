Abundancia temática

Manuel J. Jáuregui

En contadas ocasiones nos hemos topado, amigo lector, con un momento tan rico en temas públicos comentables como el que vivimos actualmente.



Tenemos, por ejemplo, el intento bastante transparente de nuestro Gobierno por culpar de la violencia y la inseguridad que nos abruma, no a las fallidas estratagemas del "abrazos, no balazos", sino ¡a los fabricantes de armas deportivas norteamericanos! Esto mediante una demanda (por daños y perjuicios de hasta DIEZ MIL millones de dólares) que, si sigue el curso de muchas otras demandas de este tipo que le han antecedido en el vecino País, muy probablemente fracasará.



Mas esto claramente no es para ellos (nuestros gobernantes) lo importante, lo importante para ellos es el poder afirmar machaconamente y sacarle kilometraje propagandístico a que la culpa de la inseguridad en México es de Smith &Wesson, Sturm Ruger, Colt y otros, con la esperanza de que alguien finalmente se los crea y el fracaso no será -según creen- ante la opinión pública del Gobierno mexicano y su estrategia de no contar con estrategia alguna, sino de los fabricantes norteamericanos. Sí, cómo no.



Muy comentable también resulta el broncón con los gaseros en la CDMX, los bloqueos y el DESABASTO surgido a consecuencia de la ideota de implementar un CONTROL DE PRECIOS al Gas LP. Lo cual indica que ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo, ha sido suspendida la LEY económica que afirma: "Los Controles de Precios solo logran fomentar el desabasto y los mercados negros".



Está más que comprobado que la ÚNICA manera efectiva de mantener precios razonables al consumidor es -dentro de los mercados abiertos y libres- asegurarse de que exista una sana e ilimitada competencia. Nuestro Gobierno procede de manera contraria: por un lado controla y limita la competencia permitiendo y tolerando la existencia de oligopolios y luego quiere apretar solamente a los concesionarios -el último kilómetro- topando el precio del producto, eliminando el incentivo y la razón para que existan ese tipo de negocios a domicilio.



Peor aún, los estrangula al mismo tiempo que les anuncia que piensa competirles, pero no empleando dinero propio, sino el dinero del pueblo para echar a andar un negocio gubernamental que hará lo mismito que ellos hacen. ¡Con razón agarraron las calles y las tomaron! Con ello afirmando: "¡Tú, Gobierno, estás para regularme y arbitrarme, no para competirme!".



Sinceramente esperamos equivocarnos, pero esta disputa apunta a que puede fácilmente tornarse en un broncón si el Gobierno responde amenazándolos con echarles encima a la Guardia Nacional y no negociando. Casi seguramente para resolver esta bronca tendrán que meter reversa, de una o de varias formas pues -para variar- SUBESTIMAN por mucho la complejidad del tema y lo arraigado que está el sistema que pretenden trastocar con un decreto, o varios, de la CRE y la SENER.



¿Creen acaso, amigos, que con estos mencionados se agotan los temas? Para nada, podríamos escribir volúmenes respecto a la estrepitosa caída en la venta de autos nuevos y lo que esto significa para nuestro panorama económico. Esto desde la perspectiva del mermado poder de compra del consumidor y también la de los productores, industria que se erige como la creadora de mayor número de empleos en México.



Podríamos hablar también del INCREMENTO tan bestial en los PRECIOS que golpean directo el bolsillo a los ciudadanos con una INFLACIÓN alimenticia que actualmente padecemos los mexicanos. Afirman que la inflación es de -alrededor- del 6 por ciento anualizado, pero esto es con una canasta a modo en la que el Gobierno incide para mantener los precios bajos. La inflación abierta, excluyendo la canasta básica, anda por las nubes.



En este último año, comparando las mismas quincenas, la carne de cerdo se ha incrementado un 15 por ciento, el jitomate un 25 por ciento, el aceite vegetal (para cocinar) un 19 por ciento, la manzana un 18 por ciento, superando sobradamente las expectativas de inflación del Banco de México.



Tampoco podemos dejar de mencionar el par de cachetadas guajoloteras que el Financial Times de Londres le puso al Gobierno mexicano por su afición a la "justicia selectiva", la cual evidenció con el fallido show de la consulta, apareado éste a una total inacción, judicialmente hablando.



Como les decíamos, amigos, para cafetear sabroso sobran temas en este nuestro México Mágico.