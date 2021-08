Dañinos ceros a ceros

No hay peor enfermedad para el futbol que la especulación. Cuidado. La cantidad de empates a cero goles que se registraron el pasado sábado -día estelar del futbol- es una cifra alarmante que no debemos pasar por alto. Aunque lo dudo, espero que haya sido una mala coincidencia del destino simplemente.



En un mismo día, de cuatro partidos, ¡tres empates a cero goles y otro empate a uno gracias a dos penales! Rayados, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Atlas y Toluca no pudieron hacer un mísero gol. Como tampoco Gallos, Juárez, Xolos, Puebla y Mazatlán pudieron hacerlo en el resto de la jornada.



Esto significa que el 61 por ciento de los equipos no lograron mover las redes. Una cifra de escándalo.



Es tan grande el temor a la derrota que son pocos, muy pocos los equipos que apuestan por una estrategia ofensiva. La mayoría sale a la cancha a no perder porque justamente el no perder, es un logro que otorga algo de certeza, confianza y más días de trabajo al entrenador.



Contados son los técnicos y jugadores que piensan en el aficionado. Está claro que no les importan. Nadie piensa en ellos y en aquellos que pagan un boleto en plena pandemia con el riesgo de enfermar porque desean ver a sus ídolos en busca de una experiencia que les deje un buen sabor de boca. ¿Volverán a pagar un boleto después de la monserga de un cero a cero?



Y los que se quedan en casa. ¿Cómo hacer para que vean el partido completo? ¿Cómo pedirles que no se despeguen del televisor y que no sólo consuman un juego sino los tres o los cuatro del día? ¿Qué hacer para que las nuevas generaciones sientan atracción por nuestra Liga MX? ¿Cómo convencerlos de que dejen a un lado tantos distractores que tienen a su alrededor y que se concentren en un Atlas-Toluca que al minuto 90 sigue cero a cero? ¿Cómo pedirles de la manera más atenta pongan mayor atención en el San Luis o Juárez y no a su dispositivo móvil donde ven videos, escuchan música o compiten en videojuegos?



Todos estos niños y jóvenes que comienzan a voltearle la cara al futbol mexicano son los que el día de mañana podrán decidir si asistir a un estadio, si comprar el abono del equipo o si buscar la playera alternativa. ¿Ustedes creen que se les está ofreciendo lo suficiente en cuanto a espectáculo como para que estén desde ahora enganchados al producto?



El partido que más goles registró fue el Mazatlán ante Tigres y en realidad el marcador no refleja lo que sucedió en la cancha. Fue un partido extraño, enrarecido, soso, lleno de lesiones, repleto de cambios, de dudas y cortado.



En el América ante Xolos, los goles cayeron al minuto 91 y 93. En el Pumas frente al Puebla, al 73 y 80. Antes de las anotaciones, de bostezo todo.



Los entrenadores cada vez están más amarrados y son más precavidos por el miedo de ser cesados.



Sin espectáculo, no hay paraíso.





