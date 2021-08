Entre vendedores y compradores

Aldo Farías

en REFORMA

2 min 30 seg

Históricamente la paridad entre instituciones ha sido una característica del futbol mexicano, sin embargo en los últimos años la superioridad de los equipos más poderosos económicamente hablando pone en duda si la Liga MX sigue siendo tan pareja como la presumimos.



Es normal que esta conversación gire en torno a los equipos que más invierten, quiénes por lógica son los principales responsables de la separación entre equipos, pero en esta ocasión profundizaremos en otra clase de equipos, los que por torneos han logrado competir al nivel de los mejores y terminan cediendo ante la presión del mercado por vender a sus figuras.



Este torneo lo estamos viendo con el Puebla, equipo que al mando del joven entrenador Nicolás Larcamón alcanzó los primeros cuatro lugares del torneo para alcanzar las Semifinales.



Pintaba bien el futuro para La franja hasta que nos enteramos de que sus tres principales figuras iban a ser vendidas: Santiago Ormeño y Omar Fernández al León, y Salvador Reyes al América.



Es imposible no imaginar lo que hubiera sido del Puebla de Larcamón con más tiempo de trabajo y la permanencia de sus mejores elementos. Si con un solo torneo terminó entre los primeros cuatro, imaginemos lo que pudiera ser con el respaldo de su dirigencia.



Por lógica los equipos emergentes le venden a los dominantes, esto quiere decir que tanto los equipos de arriba, como los de abajo, son culpables de que las distancias se estén agrandando en la Liga MX.



Entendemos un juego de finanzas que se deben controlar, pero antes de sacar el rédito económico deberían estirar un poco más la liga en busca del campeonato, ya que difícilmente volverán a estar tan cerca sin estos futbolistas.



El equipo que ha dominado el arte de vender para sobrevivir es el Necaxa, que gracias a su extraordinario escauteo ha firmado jugadores extranjeros como Edson Puch, Marcelo Barovero, Carlos González, Mauro Quiroga, Brian Fernández y Víctor Dávila.



Sin olvidar a mexicanos como Roberto Alvarado, Dieter Villalpando y Fernando González, que también fueron vendidos a las primeras de cambio.



No hace mucho tiempo que el Necaxa compitió en una Semifinal ante Rayados por el pase a la Final, por lo que entiendo la frustración de sus aficionados al sentirse tan cerca y lejos de la gloria en un plazo tan corto.



Si vender jugadores es negocio, prueben ganar campeonatos.



El caso más penoso de estos equipos vendedores es el de Pumas que al parecer ni le interesa defender su estatus de "grande" y no la piensa dos veces cada que Tigres o algún otro equipo ofrece buena plata por sus jugadores.



Del Pumas subcampeón, en menos de un año, ya no están Carlos González, Juan Pablo Vigón y Johan Vásquez.



Algún día entenderán los Pumas que con este manejo pierden más en prestigio que lo que ganan en dinero.





Twitter: @AldoFariasGzz