Si alguien conocía de memoria tooooodas las palabras y expresiones del léxico popular de los finales de los cincuenta y principios de los sesenta era Enrique mi hermano. "¡Está de pocas tuercas!", exclamaba al referirse a algo espectacular. "¡En la chapa!", opinaba en voz alta, cuando lo había decepcionado alguna situación. "Estaba yo cotorreando el punto... cuando llegó el profesor con cara de pocos amigos... y me dije ¡en la torre!", nos contaba a sus hermanas en la época en que estudiaba en el Instituto México. Y no es que le faltara vocabulario, al contrario, como ávido lector, estos vocablos no hacían más que enriquecer aún más su extensísimo glosario. He de decir que sus cuates, muchos de ellos, por cierto, muy "carita" se expresaban igualito que mi hermano, su lenguaje era como un código para pertenecer a su grupo.



De todo esto me acordé mientras leía las mismas expresiones arriba mencionadas en el maravilloso libro de Bruno Newman, titulado Las de endenantes, con prólogo de Pablo Boullosa. "Queda claro pues, que he coleccionado palabras, decires, frases y expresiones populares en México. No soy un investigador del idioma, menos un filólogo, sino alguien fascinado con la creatividad y el ingenio, 'la chispa', como le llamamos o le llamábamos en México a esta efervescencia nacional", dice en la introducción el autor y el director del Museo del Objeto en el cual ha reunido más de 150,000 objetos que forman hoy el museo, organizado en 48 colecciones.



A lo largo de 195 páginas, el lector o lectora descubre una barbaridad de palabras y expresiones, muchas de ellas en desuso, y que irremediablemente nos recuerdan las películas como por ejemplo: Campeón sin corona, con David Silva o Calabacitas tiernas, de Tin Tan, por mencionar algunas de la Época de Oro del cine mexicano.



Con un Presidente tan dicharachero como el que tenemos, confieso que muchas de las expresiones de la obra de Newman me evocaban a Andrés Manuel López Obrador. Incluso me inspiraron para escribir un pequeño relato.



"Había una vez un Presidente que todas las mañanas se dirigía al pueblo y hablaba hasta por los codos, mientras que sus seguidores tenían que aguantar vara por horas. A pesar de que todos andaban bien brujas, tenían que apretarse el cinturón y arrastrar la cobija, le aplaudían. Había, sin embargo, algunos que al escucharlo se botaban de risa y le gritaban, aunque arriesgaran el cuero, '¡bájale a tu tren!'. A los empresarios, que andaban con el Jesús en la boca debido a las reformas, el mandatario les caía como bomba y estaban seguros que el preciso les daba atole con el dedo. Algunos le daban el avión, y otros, de dientes pa´fuera, hasta lo felicitaban por sus profundos conceptos filosóficos como cuando dijo: 'Tenemos que correr riesgos como todo en la vida... Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. Nooooooooooooo (tenía un tonito muy extraño cada vez que decía: noooooooo), tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida...'. Ahora sí que con eso se voló la barda. Aunque los discursos del mero mero petatero eran como de pacotilla, y que caían de la cachetada, no obstante él se sentía la divina garza, y ni cuenta se daba que ya estaba llegando el agua a los aparejos. Los politólogos afirmaban que en el fondo el Presidente, además de ser una calamidad, estaba que trinaba, pero que hacía de tripas corazón para evitar hacer el oso frente a sus homólogos internacionales. En esos años, la clase media, es decir los pipiris nais, estaba hasta el copete, hasta el gorro de tanta aburridora. 'Este, en realidad es la piel de Judas. Como que le patina el coco. Para colmo, no es nada leído y escribido. Es pura llamarada de petate. Ahora sí que los patos tirándoles a las escopetas. ¿Cómo haremos para mandarlo a la porra? Ya no toleramos sus metidas de pata... Ni con chochos soportaremos su reelección. Bueno, ni yendo a bailar a Chalma. ¿Se dará cuenta que no le sube el agua al tinaco y que no podemos verlo ni en pintura? No sabe ni jota de economía, del cambio ecológico, ni mucho menos de la historia de La Conquista. No rebuzna porque Dios es grande. Mientras el sector empresarial está parado de pestañas y traga camote, el Presidente se pasa todos los problemas del país por el arco del triunfo'... Al cabo de su mandato totalmente fracasado, el Presidente se fue a su rancho llamado 'La Chingada', a donde también envió a todo el pueblo bueno y sabio. Fin".





