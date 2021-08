MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

Me habría gustado conocer a Miss Leila Forster, de Gloucester, Nueva Inglaterra.



El pastor de su iglesia hablaba siempre del infierno, cosa que a Miss Leila molestaba mucho, pues los sermones del reverendo infundían miedo a su feligresía. Opinaba ella: "Los predicadores deben poner amor en quienes los escuchan, no temor".



Un domingo en que el pastor, según su costumbre, hablaba del fuego eterno Miss Leila se puso en pie y se encaminó hacia la puerta. Antes de salir del templo se volvió a la concurrencia y dijo:



-Voy a buscar a Dios en mi jardín; en la contemplación del mar, del cielo y la montaña; en mi prójimo y en todas las criaturas del Señor; en mis libros de poesía y en mi música. Voy a buscarlo en la alegría que la esperanza y la fe dan. Dios es amor, y aquí no hay amor.



El predicador sigue hablando del infierno, pero ahora ya son pocos quienes lo oyen.





¡Hasta mañana!...













Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.