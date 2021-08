Muerte a cuchillo

EN FLAGRANCIA / Gustavo Fondevila

en REFORMA

3 min 30 seg

La semana pasada, un menor de edad fue acuchillado en la Colonia Buenavista (Iztapalapa). El agresor clavó varias veces el arma blanca en el cuerpo de la víctima y huyó con rapidez del lugar. El adolescente logró caminar un poco hasta una tienda donde se desplomó muerto. Policías preventivos del Sector Quetzal y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron ayudarlo ni tampoco detener al agresor. La Fiscalía capitalina realizó los peritajes y las primeras indagatorias del caso.



Un par de días después, un ciclista fue atacado con un arma blanca mientras circulaba en la Colonia Ejidos de San Andrés (Ecatepec). El joven fue atacado en la esquina de Calle Casa Blanca y Calle 1 y, de nuevo, al llegar la Policía municipal y los paramédicos ya había fallecido. La Fiscalía mexiquense comenzó la investigación del homicidio revisando las cámaras de vigilancia del lugar y el cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro.



Parecen episodios aislados, pero no lo son. Invisibilizados por la gran cantidad de muertos por arma de fuego, las lesiones y homicidios por arma blanca han crecido sin parar en los últimos meses. Y esto revela una nueva forma de criminalidad.







ÍNTIMA Y PERSONAL





Generalmente, en las muertes y lesiones por cuchillo se busca a alguien relacionado emocionalmente con la víctima. Porque hace falta estar muy cerca, de hecho, entrar en contacto con la víctima para lastimarla o matarla. Sin embargo, estos homicidios parecen señalar otra tendencia, porque en todos los casos, la Fiscalía sospecha de un robo. En otras palabras, no es un crimen pasional, sino más bien delincuencia común. ¿Y el arma blanca? Muy simple: la pobreza "pandémica" ha llegado también a las armas usadas en los crímenes. Ahora, cada vez más agresores salen a robar sólo con un cuchillo. Y ese es precisamente el problema. Un arma tiene un efecto tan disuasorio que es muy improbable que la víctima se resista. En cambio, el cuchillo invita a escapar o a tentar la suerte enfrentándose al criminal.



No hace falta decir que las consecuencias son nefastas. Paradójicamente, por ejemplo, en los robos a transeúnte las armas de fuego que son más letales provocan menos víctimas que las armas blancas. La gente tiene más miedo frente a una pistola y obedece al delincuente. Pero más allá de este punto, el robo "a cuchillo" revela un crimen más predatorio, más brutal y terrible (el ciclista fue degollado).



Casi naturalmente, el uso de arma blanca provoca una escala mayor en el nivel de violencia usado y sufrido por la víctima. En el Valle Metropolitano (zonas urbanas del Edomex y CDMX), los delitos cometidos con armas blancas han crecido de manera sostenida en los últimos meses en una tendencia que parece estabilizarse al alza.



En el Edomex, las lesiones con cuchillos han crecido 43 por ciento y en la CDMX han aumentado 38 por ciento, en los puntos más altos de la serie semestral. Esto también tiene consecuencias nefastas para el policiamiento del delito, porque detener a alguien por llevar un arma de fuego es relativamente sencillo, pero hacerlo por un cutter o una navaja es mucho más complicado (difícil de hacer y procesar judicialmente). Y hay muchos motivos razonables para llevar esas herramientas en un bolsillo, lo que dificulta todavía más el trabajo policial. Casi no hay estrategias posibles de prevención en este contexto relacionado con las armas blancas. Un retroceso importante para la seguridad pública y para el uso de las calles con un mínimo de tranquilidad.









Para arriba



Los delitos con arma blanca van en aumento.







CDMX Edomex Enero 59 90 Febrero 67 114 Marzo 81 144 Abril 80 137 Mayo 95 122 Junio 72 158

enflagrancia@reforma.com