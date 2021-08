No hay paraíso para las mujeres

EN FLAGRANCIA / Gustavo Fondevila

en REFORMA

3 min

A mediados del mes pasado, automovilistas que transitaban por la Avenida Lomas Verdes en el Municipio de Naucalpan (Edomex) reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. La Policía Municipal se trasladó hasta el lugar para asegurar la escena y posteriormente, los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado confirmaron que el cadáver presentaba una herida de bala en el pecho y que, posiblemente, había sido arrojado de un auto en movimiento. Después de las periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).



Poco tiempo antes, en la Alcaldía Iztacalco (CDMX), una joven (María Fernanda "Polly" Olivares) había muerto al ser atropellada de manera brutal a la salida de una fiesta. El hecho grabado por las cámaras de seguridad del lugar (que se volvió viral) muestra una atrocidad salvaje inexplicable: el Ford Fiesta le pasó por encima cuatro veces a su amiga (Fernanda Cuadra) y a la propia "Polly" Olivares la arrastró varias cuadras. Una locura que debió ser pura diversión, juventud y fiesta.







Y MUCHO MENOS EN CASA



El Covid-19 y las medidas de distanciamiento social tuvieron un fuerte impacto en la incidencia delictiva del valle metropolitano. Prácticamente, todos los delitos disminuyeron por motivos obvios: si los negocios están cerrados, el robo a negocio no tiene víctimas posibles, lo mismo para el robo a transeúnte, si no hay gente en las calles, las posibilidades de robar a peatones desaparecen (o al menos baja). Esto se refleja en el descenso de 46% en las denuncias de delitos de la CDMX (Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia), con el récord de la Alcaldía Cuauhtémoc con 57%.



Pero más allá de estos números, lo realmente sorprendente es que en el cuadro general de descenso de los crímenes, hay dos delitos que aumentaron drásticamente en la Ciudad del 2019 al 2021 (primer semestre): el feminicidio (13%) y la violación (28%) muy por encima de la media nacional de feminicidio (8%) y violación (12%). La Ciudad con una de las tasas de escolaridad más altas del País, que concentra la mayor cantidad de universidades, centros culturales, teatros y bibliotecas tuvo un incremento de 28% de las violaciones a mujeres. Y para más gravedad, dado que prácticamente todo estaba cerrado y casi no había actividades, esas agresiones sexuales se produjeron en casa. Si las calles no son lo suficientemente peligrosas para las mujeres, se suma el ambiente doméstico. Para ellas no hubo "sana distancia" en el hogar. La pandemia sólo agravó las cosas, porque quedarse en casa se convirtió en una opción dramática.



Es tristemente revelador que los crímenes cometidos por un tema cultural (machismo) hayan crecido frente a los otros. Pero de nuevo -si es posible- lo peor es que el número de delincuentes (desconocidos) haya bajado y los perpetrados por los conocidos (maridos, novios, familiares, amigos y vecinos) aumentaran sólo porque hubo más convivencia. En otras palabras, lo único que salva a la Ciudad de tener siempre esas cifras de violación, es sencillamente que las mujeres u hombres salen a trabajar y no están en el hogar.



Los datos muestran el escaso avance logrado por las políticas de reducción de la violencia machista en la urbe. Y también la necesidad de replantear la estrategia general al respecto. Quizás con carteles en el Metro no alcance para cambiar una cultura de años cimentada en la impunidad, en la asimetría de poder y en el desinterés de las autoridades. Hay que hacer algo más.





