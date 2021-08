Placer y pudor del libro

ANDAR Y VER / Jesús Silva-Herzog Márquez

en REFORMA

3 min

"¿Qué es dios y qué no es dios, y qué hay en medio?". La línea es de Eurípides y aparece, como epígrafe, en la primera página de El cazador celeste, el episodio más reciente del largo libro que Roberto Calasso ha escrito sobre el mito. En La ruina de Kasch, Las bodas de Cadmo y Harmonía y El ardor hizo recuento de las ficciones que han nutrido la imaginación humana y que, al hacerlo, dan sentido al mundo. Calasso dejó escrito que no tenía sentido un mundo donde no aparecen los dioses. Podría haber vida, y sería, seguramente una vida tranquila, pero carecería de cuentos. Por eso Calasso dedicó su vida a invitar a todos los dioses a nuestra conversación.



¿Qué hay entre lo que es dios y lo que no es? La literatura, por supuesto. Pero también, podría decirse, su vehículo, el libro. Si Calasso tocaba con una mano eso impalpable que es el mito, con la otra acariciaba lo que tiene cuerpo y piel: el libro.



Al lado de sus prodigiosas constelaciones mitológicas, la obra de Calasso está hecha de testimonios de amor al libro. El erudito y el editor comparten una vocación de armonía. Si todos los mitos son uno solo, todos los libros de una editorial habrán de ser un texto único. Una creación del editor que enlaza no solamente párrafos y capítulos, sino también portadas, solapas, tipografía. La colección editorial cultivada como una obra literaria. La misión del editor, decía Calasso, era la misma que Debussy trazaba para su música: causar placer.



Calasso pensaba en sus libros, los de su biblioteca y los de su editorial, como claves en una complejísima relación de resonancias. La biblioteca ideal, decía, no es aquella que tiene el libro que buscamos sino la que nos enseña que el libro que está al lado del buscado nos es más útil. Era un libro que desconocíamos pero que, por el misterio de su ubicación, nos maravilla. Esa es la "regla del buen vecino" que formuló el historiador Aby Warburg y que Roberto Calasso hizo suya. Esa es la biblioteca perfecta. La que abre barrios para la sorpresa.



En Cómo ordenar una biblioteca, un pequeño volumen que Anagrama publicó recientemente, Calasso hace una revelación significativa. En algún momento decidió que los libros que lo rodeaban en casa estuvieran envueltos en un papel de seda. El pergamino que utilizan los anticuarios franceses sirve para proteger la tapa de los libros del envejecimiento por efecto del sol y del polvo. Pero no es esa la razón por la cual el florentino cubría pacientemente los libros de su biblioteca personal. En realidad, los cubría para ocultarlos, para atenuar sus colores, para disimular título y autor. El papel que usaba hacía casi irreconocible las inscripciones del lomo. La cubierta de papel de seda alejaba de esa manera la mirada indiscreta del visitante que no podrá identificar de inmediato de qué estaba hecho "el paisaje mental del dueño de la casa". La intimidad del lector puede insinuarse, pero no se revela. Solo el elegido habría de desnudar el libro.





Estudió Derecho en la UNAM y Ciencia Política en la Universidad de Columbia. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado El antiguo régimen y la transición en México y La idiotez de lo perfecto. De sus columnas en la sección cultural de Reforma han aparecido dos cuadernos de Andar y ver.