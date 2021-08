Preguntas del negocio

Roberto Gómez Junco

en REFORMA

2 min 30 seg

¿Se puede ganar lana como dueño de un equipo de futbol en México?



¿Cuánto reciben por derechos de transmisión de sus partidos por televisión las Chivas, el Cruz Azul, el Monterrey, los Tigres... y cuánto podría recibir el América?



¿Cuánto ingresa por concepto de taquillas y de esquilmos a las arcas de cada equipo, particularmente a las de los dos clubes regiomontanos?



¿A cuánto puede llegar el ingreso por la vía de patrocinios en las playeras, en las salas de conferencias, en los estadios y donde sea?



¿Cuánto pueden ganar los equipos que forman más jugadores que los que compran, que son capaces de adquirir baratos los servicios de los futbolistas para tarde o temprano terminar vendiéndolos mucho más caros?



¿A qué nivel pueden elevarse las ganancias de un equipo fuerte en cada uno de esos rubros, en lo que cobra a la televisión y a los patrocinadores, en lo que recibe de taquillas y esquilmos, y en lo que puede ganar en las compra-ventas y con la formación de sus propios futbolistas?



¿Será cuestión de saberle cómo, cuándo y con cuál equipo?



¿No habrá algún empresario que en estos momentos se anime, por ejemplo, a "rescatar" a los Pumas?



¿Alguno que entienda que "rescatarlos" podría traducirse en boyantes beneficios en el mediano plazo, que la ganancia sería recíproca?



¿De veras se creen eso de que un equipo de futbol no puede ser negocio?



¿No lo es si se maneja como se debe, si se ofrece un buen producto, un equipo que despliegue buen futbol y de preferencia lo haga con la mayoría de los jugadores forjados ahí mismo?



¿En serio debemos creer que los dirigentes y los dueños del balón y de los equipos son tiernas damas de la caridad, generosos benefactores que sacrifican su tiempo y su lana en el bondadoso afán de proporcionarle a la sociedad un espacio de solaz y entretenimiento?



¿Algunos no le entran o se han salido porque no es negocio, o porque no saben o no han sabido manejarlo para que lo sea?



¿O porque se avorazan y buscan un grandioso negocio inmediato sin alcanzar a visualizar la potencial cosecha abundante cuando es paciente y adecuada la siembra?



¿O porque no encuentran reglas claras y transparentes para entrarle?



¿O porque en algún momento se ven obligados a pagar el precio de no pertenecer a la oligarquía que se reparte el pastel a su antojo?



¿Y si empezaran a repartirlo mejor, con rebanadas más equitativas de un pastel mucho más grande?



¿Acaso no sobrarían empresarios dispuestos a entrarle?



¿Puede ser un buen negocio un equipo del futbol mexicano?



¿Es posible ganar mucha lana como dueño de uno?



¿Sigue y seguirá siendo un gran negocio la Liga MX entera, a pesar del tremendo impacto de la pandemia?



Con respecto a la primera y a las últimas cuatro preguntas... obviamente sí.





Twitter: @rgomezjunco





Futbolista de Primera División desde 1975 hasta 1988 (Atlético Español, Tigres, Monterrey, Guadalajara y Toluca). Seleccionado nacional en 1980. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Columnista del Grupo Reforma desde 1989 y comentarista en televisión desde 1992.