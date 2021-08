PuntoG

VUELVE SANTANA CON DISCO, GIRA Y FESTEJOS



Carlos Santana anunció la salida del disco "Blessings and Miracles", del que suena el sencillo "Move", con Rob Thomas, y su esposa y manager, Cindy Blackman, ya le prepara una gira internacional para el próximo año y espera que su cumpleaños 75, para julio, lo festeje con una minitemporada en su ciudad de residencia actual, Las Vegas.







CAMILA CABELLO SE PONE NERVIOSA



A unos meses del estreno de la nueva versión de "Cenicienta", donde ella personifica a la protagonista, Camila Cabello ha tenido crisis de ansiedad porque no quiere regarla con los críticos y especialistas de cine en entrevistas, por lo que Billy Porter (Fab G), con quien hizo buenas migas en el filme, le dio consejos de concentración, meditación y ejercicios de respiración para que salga avante con la tarea.







ANDA BÁRBARA DE MIL HUMORES



Quién sabe qué le pasa a Bárbara Torres, pero nos cuentan que anda de un humor que ni ella se aguanta. A donde va, ya sea estando en la televisora donde trabaja o en su círculo cercano, siempre arma pleito, quiere que se haga su santa voluntad y dicen que hasta corre a todo mundo del lugar donde está porque no los tolera. ¡Relájate, Bárbara!







