San Cadilla

EL 'DIVO' DINENNO





Cuando uno ve a Pumas y la forma como se ha ido descomponiendo, surgen dudas de inmediato y una de ellas es ¿por qué el mega bajón de juego que ha tenido Juan Ignacio Dinenno?



El argentino ya no le hace gol ni al Arco del Triunfo, la última vez que anotó en el torneo fue el 4 de abril de este año, y de eso ya llovió.



Es como si Dinenno hubiera sacado una beca por los 10 que clavó en él Guardianes 2020, pues de eso ha vivido este año, en que su cuenta está en 4 miserables anotaciones.



Pero ¿qué creen? lo peor del caso no es la sequía, -algo que ya en sí es grave porque se supone que es un especialista en el área-, no, señor, la cosa también está torcida por sus actitudes con el grupo.



Y por aquí va la triste historia.



Algo pasó con este muchacho, que llegó el año pasado con la humildad bajo el brazo, tímido, que hasta le daba miedo ver a los ojos a su estratega en turno. Ahora El "Comandante" anda muuuy sobrado, viendo a sus compañeros por debajo del hombro, algo ocurrió que sacó su lado desconocido y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un divo...



Cuentan que Dinenno hasta se ha vuelto solitario, por no decirle antipático, como dicen por ahí nadie está obligado a ser amigo de todos, pero mínimo que se integre, que busque acercarse a los chavos, que a final de cuentas son los que le van a poner los pases.



Por ahí dicen que andaba muy crecido cuando se dijo que estaba en la mira de varios clubes del futbol mexicano, que sonaba para ir a la MLS y hasta a algún club de Europa.



Hay quienes creen que estos rumores le hicieron mucho daño, y en lugar de lucirse para hacerlos realidad, se ha encargado de venirse abajo en la cancha, fallando las pocas que tiene.



Tristemente, lo que hay en la banca está tan verde y limitado que al técnico Andrés Lillini no le queda de otra que mantener a Dinenno en la cancha y sufrir para buscar alguna forma de ponerle los pies en la tierra al "Comandante" y a otros tantos), porque además de la crisis de resultados, a Pumas también le faltan líderes en el vestuario y por eso cada quien camina por su lado.







LIBERTAD PARA MUCHOS...





La novela que se vive en Cruz Azul con la posible salida de Orbelín Pineda al Celta de Vigo tras el Grita México A21, se pone interesante.



Ya les contaba que en las negociaciones del mediocampista mexicano con el club español, la directiva cementera ni siquiera ha sido informada. Bueno, pues parece que tampoco recibirá un peso de esta transacción, ya que el contrato de Pineda expira en diciembre. El tema es que, me contaban desde La Noria, que no sólo Pineda podría irse sin dejar un solo centavo, sino que hay otros futbolistas que apenas se acerque su final de contrato, lucen para pelarse sin que caiga alguna lana al Cruz Azul.



Uno es Luis Romo, al que le queda un año de contrato, pero que, como muchos acuerdos que dejó de herencia la directiva pasada, tiene una cláusula en la que de llegar una oferta del extranjero, puede irse sin dejarle dólares a La Máquina.



Ya les contaré qué pasa con Orbelín y los demás, pero los mandamases cementeros están prácticamente atados de manos, y todo gracias a aquella legendaria tradición de la anterior directiva de Cruz Azul de -prácticamente- nunca sentarse a negociar extensiones de contratos hasta que estos estaban vencidos.



¿Recuerdan cuántos y cuántos torneos tuvimos el regreso a las pretemporadas con 5 o más futbolistas sin contrato?







¡ÉCHAME LA MANO, BETIS!





Seguramente el video que el Betis subió a sus redes sociales apenas el Tri Olímpico conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020 hizo pegar un buen coraje a la Federación Mexicana de Futbol.



Y es que en medio de la fuerte campaña que la FMF realiza para evitar que el grito homofóbico aparezca en los partidos de la Selección Mexicana, al club sevillano se le ocurrió sacar a colación la palabra "Putos".



Les platico por si se lo perdieron, pues el Betis subió un video donde aparece su jugador Diego Lainez, -medallista en tierras niponas-, y en él se observa emocionado celebrando en el vestidor bético. El tema fue que le pusieron de voz encimada el siguiente mensaje: "¡Somos medalla de bronce, putooos!" y todavía detalló que la voz fue grabada por el otro mexicano del equipo, el volante Andrés Guardado.



Están viendo que la FMF nomás no logra controlar el grito de "eeeeh, putooo", y ahí viene el Betis con su video en el que 2 de las figuras mexicanas "conviven" con la palabra prohibida...



Claro, se le agradece al Betis que busque interactuar con la afición mexicana, pero no le echen más leña a la fogata, que ya ven que nos andamos quemando...





