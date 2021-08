en REFORMA

2 min 30 seg

AUNQUE ya no sorprenden, siguen preocupando las decisiones del gobierno federal que tienen un impacto directo en el sector energético. Ahora le volvió a tocar al Centro Nacional de Control de Energía, el organismo responsable de las redes de transmisión del sistema eléctrico nacional.



APENAS 10 meses duró Carlos Meléndez al mando del Cenace. En teoría y en ley se trata de un ente independiente de CFE, pero el director llegó enviado directamente desde la oficina de Manuel Bartlett.



Y AHORA fue sustituido por Ricardo Mota Palomino, quien casuaaalmente estuvo a cargo del dictamen técnico sobre el apagón del 28 de diciembre, que afectó a más de 10 millones de usuarios. A él le tocó plasmar en el papel las conclusiones que la CFE quería escuchar: que la culpa era de los demás, incluido un pastizal que decidió incendiarse en mala hora.



AUNQUE la verdadera causa del apagón es la falta de protecciones en las redes, en recompensa a sus servicios, Mota Palomino, jubilado de CFE, es ahora el responsable de todo el despacho eléctrico en el país.









CON TODO y que dejó correr demasiado la bola, hay que reconocerle a Arturo Zaldívar haber rechazado de manera vehemente y tajante la ampliación de dos años a su mandato al frente de la Suprema Corte. El ministro presidente le devolvió a la 4T el famoso regalazo con todo y moño.



LA DECISIÓN toma un especial relieve dado que el principal impulsor de tal ilegalidad era el mismísimo presidente de la República. Sobre todo porque el tabasqueño no está acostumbrado, ni tantito, a que le digan "no, gracias". Así que Zaldívar debe haberse amarrado con doble nudo la toga para desairarlo.



LO GRAVE es que Andrés Manuel López Obrador mantiene su postura de que, salvo el propio Zaldívar, el resto de las y los ministros son parte de lo que está podrido en el Poder Judicial. ¡Qué bonito se llevan!









EL QUE ESTÁ más que emplazado a tomar hoy mismo una decisión es Marko Cortés. Al menos dos contrincantes en la pelea por la dirigencia nacional blanquiazul ya le pidieron que se separe del cargo si es que quiere buscar la reelección. Piso parejo es lo que le piden.



Y ESTE SÁBADO es la reunión del Consejo Nacional del PAN en la que se deberá ver el tema con la comisión que organizará la elección interna del partido. Existe la preocupación de que, como les sucedió antes, la dirigencia en funciones les agandalle el proceso y las posiciones. A ver de qué PAN salen más migajas.









ALLÁ en Venezuela, donde también se quiere manejar la economía por decreto, se anunció que a la moneda local, el bolívar, le van a recortar... ¡otros seis ceros! Con una inflación anual del 2 mil 959 por ciento, lo que sobran en realidad son algunos ceros a la izquierda.