CRECE MODA DEPORTIVA



Pues sí, queridos sobrinos, es curioso saber que la ropa para hacer ejercicio, o 'active wear', es el único segmento de negocio cuyo valor ha crecido de manera continua durante estos meses de confinamiento por la pandemia.



¡Imagínense que este año facturará más de 300 mil millones de euros, ya que el mundo ha vuelto sus ojos a la comodidad que representan estas prendas básicas!



Y esto porque los pants, sudaderas, chamarras, rompevientos y leggings han adquirido definitivamente otro status en la moda actual, ayudados por la tendencia del 'athleisure', esa que propone que podemos ir incluso a un coctel con unos bonitos pants, un top y tenis.



¡Ah, por cierto! Hablando de este tipo de zapatos, obviamente es el que mayormente ha crecido, con más de 70 mil millones de euros en todo el mundo, y se espera que siga en ascenso, sobre todo con marcas como Adidas, Puma y Nike, aunque todas las firmas de alto lujo tienen sus diseños elaborados en finas pieles con detalles únicos hechos a mano.



Así, el mundo no será igual, las reglas seguirán cambiando, haciendo que nos vistamos más y más cómodos; el principal valor en estos tiempos de crisis. Pero ojo, queridos sobrinos... ¡no se trata de caer en la fodonguez!







CAMBIO DE NOMBRE EN FACEBOOK



El otro día, sobrinos, me desperté con muuuchos mensajes preguntándome por mi salud y yo no entendía el porqué... Pues resulta que la cuenta que estaba con el nombre de la Tía Paz Arela en Facebook, para hacerla más rica y variada, hoy incluye otros temas relacionados con el estilo de vida, como los viajes y la gastronomía, entre otros.



Por ello, ahora se llama Tendencias Reforma, y yo realmente los invito a seguirla porque está muy padre y abarca muchos temas de estilo de vida...



¡Ah, por supuesto! Yo seguiré presente siempre con los mejores chismes de la moda nacional e internacional, además de que publicaremos ahí esta columna.



Ni crean que se iban a librar de mí, je,je...







HABLANDO DE INCLUSIÓN...



Y sí, queridos sobrinos, me parece mentira que, en este mundo, en pleno siglo 21, siga existiendo discriminación entre las personas y se siga hablando de "ellos" y "nosotros" respecto a la gente que profesa otra religión, tiene otro color de piel, otra sexualidad, o de plano, otra manera de ver la vida.



Creo que, antes que nada, hay que respetar totalmente a cada ser humano, pues no sólo hay personas buenas o malas, todos somos especiales. Lo que suceda en la vida privada de cada quien es su problema... no el nuestro.



Yo sé que existen muchas ideas preconcebidas, estereotipos y clichés internalizados, pero si algo nos debe de haber enseñado esta pandemia es que todos somos humanos, vulnerables, frágiles, sensibles y la única manera de salir adelante en el mundo es apoyándonos todos. ¡He dicho!







