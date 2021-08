Choque de trenes

Manuel J. Jáuregui

en REFORMA

Estamos todos, amigos lectores, como quien está a punto de presenciar una colisión de trenes.



En un sentido, transita fuerte sonando el silbato la Locomotora "Benito Juárez" Diésel-Eléctrica a velocidad tope, pero en esa misma vía, solo que en sentido opuesto, viene acelerando fuerte otro tren, largo, a vapor, estirando 12 furgones y éste se llama "La Coordinadora".



Ninguno de los dos parece dispuesto a frenar ni a meter reversa, y menos a cambiar de vía. El choquetazo parece inevitable, a menos que los conductores decidan tomar acción evasiva, de lo que no hay aún indicación de que sucederá.



El "Benito Juárez" tiene como destino abrir las escuelas para fin de mes; "La Coordinadora", por su parte, quiere mantenerlas CERRADAS. Como chivos bravíos, están dispuestos a darse de TOPES en torno a este tópico, hasta que el otro caiga desmayado o retroceda.



Los de "La Coordinadora" (también conocida como la CNTE) se manifiestan y se muestran bravos, sus líderes han dicho: "Nos pronunciamos en CONTRA de un calendario escolar impuesto, así como al regreso a clases, hasta que se garanticen las condiciones de seguridad (sanitaria) para la comunidad escolar. No nos negamos a iniciar el ciclo escolar, lo que estamos diciendo es que no hay condiciones para hacerlo en estos momentos en forma presencial".



Esto dijo el líder de la Sección 9 de la CNTE (Ciudad de México), Pedro Hernández, quien citó la negativa del Gobierno a VACUNAR A NIÑOS contra el Covid como un factor que impide el retorno de los menores a las escuelas públicas.



Mientras, integrantes de la Sección 18 de la CNTE tomaron el martes casetas de cobro en varias carreteras en Michoacán, mostrando así su inconformidad.



Ello como para indicarle al Maquinista en Jefe de la "Benito Juárez" que su oposición al trayecto que ésta lleva va en serio con posibilidades de escalarse en las al menos 12 entidades del País en las que la CNTE tiene fuerte presencia. Aunque dominio, lo que se llama dominio absoluto, lo tienen -por ahora- en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.



Entre estas dos fuerzas opuestas, el tema -más que sanitario y de salud- se ha tornado político, ello lo indica que la CNTE se saque del cabús un tema educativo bastante ambiguo y preocupante: afirman que quieren revisar el material escolar en una Jornada Pedagógica Nacional previa, pues tienen en mente dar a los alumnos una educación "EMANCIPADORA". Por definición, toda educación es "emancipadora", es decir, libera al hombre de la IGNORANCIA (aunque se han conocido excepciones), por lo que el empleo de este adjetivo aunado a la palabra "educación" motiva cierta preocupación. Ello ya que no queda claro a qué se refiere la CNTE cuando a la educación de nuestra niñez le pretenden colgar adjetivos.



Mucho se parece esta jerga al rollo ese de "Don Marx", consentido de la Primera Dama que no es Primera Dama, respecto al pecado de leer libros "por placer", algo que aparentemente condenan con vehemencia en la 4T. (Quizás porque para ellos los libros son una herramienta de indoctrinación).



Entonces, Harry Potter resulta ser un contrarrevolucionario, conservador y fifí neoliberal, por lo cual, seguramente, Jesús Ernesto, el retoño menor presidencial, tiene prohibido leerlo.



En suma, el Presidente López está resuelto a que los niños regresen a clases a finales de agosto topen chivas y chillen llantas. Sin embargo, el sindicato magisterial contrario al de la maestra Gordillo, se OPONE citando la falta de condiciones sanitarias seguras en relación al riesgo de contagio por Covid y sus variantes.



De jure es la SEP la que fija las fechas del ciclo escolar; de facto, los sindicatos de maestros pueden IMPEDIR la impartición de clases, si no en todo el País, SÍ por lo menos en grandes zonas. Ello con PAROS, manifestaciones, HUELGAS, tomas, peticiones y demás estratagemas de PRESIÓN ya vistas en nuestro México Mágico.



Como ciudadanos nos toca solo mirar desde la loma porque quien tomará la decisión de ceder o no a la negativa de la CNTE respecto al regreso a clases será el Presidente. Pronto veremos si es tan duro con ellos como lo es con los causantes cautivos a quienes les ha echado encima a un SAT embravecido, tornado por él y sus legisladores en un feroz tiburón engullidor de moros y cristianos, evasores o cumplidores sin distinción.