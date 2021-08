La batalla de las estrellas

Aldo Farías

Cada que escucho el concepto All Star Game o Juego de Estrellas en español pienso en aquellas batallas históricas que protagonizaron el Este y Oeste de la NBA durante los años ochentas y noventas. No es que me allá tocado vivirlas a full como muchos de ustedes que me están leyendo, sin embargo el respeto que esos atletas rendían a su rivalidad deportiva es algo que se cuenta de generación en generación siempre como estándar de calidad.



Muchos creemos que las cosas cambiaron con la generación del 2003 comandada por LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Chris Paul y compañía. No cabe duda que con la llegada de estos nuevos atletas, más la escandalosa pelea en el Palacio de Detroit entre jugadores y aficionados terminaron por suavizar una liga que hasta ese momento se caracterizaba por disruptiva y sus rudas rivalidades.



Básicamente el draft del 2003 marcó un antes y un después en la historia de la NBA, igual que la generación 1984 de Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley y John Stockton, pero al revés.



En el año 2011 ocupaba uno de esos incómodos, pero valiosos asientos de prensa en la parte más alta del Staples Center. Me encontraba cubriendo el NBA All Star Game que en ese año tenía de especial el enfrentamiento entre Kobe Bryant aún en lo más alto de su carrera contra LeBron James que comenzaba a jugar. El juego fue demasiado amistoso como han sido los juegos de estrellas en la época moderna de la asociación, sumado a esto veníamos de un sábado espectacular en el que Blake Griffin saltó un carro para ganar el concurso de clavadas, así que para el último periodo algunos aficionados comenzaron a retirarse sin tomar en cuenta el gran regreso del Este, que terminó apretando el marcador hasta los últimos minutos en los que realmente valió el boleto con múltiples enfrentamientos mano a mano de LeBron ante Kobe para definir el partido.



Todos, salvo los muy casuales en la arena, sabíamos que presenciábamos historia, al mismo tiempo los más amargados sabíamos que estos partidos de Estrellas jamás volverían a ser tan buenos como antes.



A partir de ese momento cumbre, como era de esperarse la intensidad de la rivalidad entre jugadores fue bajando al punto de que la rivalidad Este-Oeste fue quedando obsoleta, hasta que la liga decidió comenzar a experimentar con el evento a través de mecánicas de selección estilo recreo entre sus principales figuras. Un evento que era estandarte de una de las más grandes rivalidades sociales, culturales y deportivas que existen en los Estados Unidos (Este vs. Oeste) terminó siendo una mala pachanga.



Soy de los que piensa que el Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS llegó para quedarse, pero para que esto se logre es fundamental que esta festividad anual se parezca al NBA All Star Game de antes y no al de ahora.





Twitter: @AldoFariasGzz