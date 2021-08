MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en REFORMA

1 min

Jean Cusset, ateo siempre con excepción de la vez que su hijo pequeño enfermó de gravedad, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:



-Algunos predicadores hablan más del demonio que de Dios, y más del infierno que del Cielo. Y es que creen más en el mal que en el bien; y mueven más a la desesperación que a la esperanza. Quienes tal hacen se olvidan de la infinita misericordia del Señor. El mejor de todos los sermones, y el más verdadero, es aquél que consta de sólo tres palabras: Dios es amor. Yo confío en él y en su bondad. Me preguntan a veces si creo en la existencia del demonio, y ganas me dan de responder lo que aquel niño a quien alguien le preguntó eso mismo: si creía en el diablo. Respondió: "No sé. Crees en el demonio y luego resulta como con Santoclós, que es tu papá".



Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.





¡Hasta mañana!...









Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.