No hay de otra

Manuel J. Jáuregui

en REFORMA

3 min 30 seg

Resulta una muy buena noticia entre muchas otras malas, o muy malas, que hayan arribado a México 1.7 millones de vacunas MODERNA, sin duda junto con la Pfizer (recién aprobada totalmente por la FDA norteamericana, lo cual le permite en un futuro venderse al público) las mejores vacunas existentes para frenar la expansión del Covid y sus variantes.



Cada día que pasa queda más claro que la ÚNICA alternativa para contener esta grave amenaza a la salud es AMPLIAR entre la población la aplicación de vacunas efectivas. Toda persona, desde los 5 años de edad hasta el chocho, debe estar vacunada. Incluso en Estados Unidos, donde YA se van a aplicar las TERCERAS dosis -las llamadas "boosters"-, están por autorizar la vacunación de niños de 5 años para arriba.



Todo indica que será IRREMEDIABLE que se siga el ejemplo no solo de Estados Unidos, sino de otras naciones como Israel, tal es el riesgo que enfrenta el mundo con TERCERAS, y hasta en algunos casos, CUARTA OLA de contagios, principalmente por la variante "Delta" que es más contagiosa y más fuerte que el virus original. Desgraciadamente se conjuntan varias circunstancias que incrementan la peligrosidad de la pandemia.



Por un lado, tenemos el hecho inescapable, propuesto por este su h. escribano desde el principio, que el encierro total es insostenible y muy limitado en su efectividad. El mundo se tuvo que abrir y volver a funcionar, incluso con retorno a clases, pues el encierro era desde el punto de vista económico y social imposible de prolongar. Sumado a esto, hay una corriente de rechazo al uso continuo de los tapabocas, y muchos países han vuelto a celebrar eventos masivos, con lo cual la sana distancia se ha convertido ya en una reliquia.



Por si fuera poco, todo ello se conjuga con un dato harto preocupante: TODAS las vacunas, unas más que otras, comienzan a PERDER EFECTIVIDAD después de seis meses. De ahí la necesidad de la tercera vacuna, que ya está contemplada en los países más avanzados.



México, pese a que AMLO dice que nuestro sistema de salud aspira a ser como el de Dinamarca, en muchos casos apenas aplica la PRIMERA vacuna, y grandes sectores esperan la segunda (y ni mencionar la tercera), ello pues la organización de su aplicación, centralizada en manos federales, no permite avanzar con velocidad suficiente. Los contagios crecen más rápido que nuestra tasa de vacunación, la cual abarca un porcentaje muy bajo de la población, y esto nos postra ante un virus que avanza vertiginosamente, ayudado por nuestra ineptitud e insensatez.



Un tercer factor, menor, pero real, es la inexplicable presencia de "antivaxxers" que propagan desinformación. Son demasiados y muy bobos los pretextos de quienes rehúsan vacunarse, en el fondo egoístas, ya que anteponen creencias estúpidas por encima de la SALUD de familiares y amistades, y ni qué decir del prójimo, quien tiene derecho a estar protegido de la amenaza de un no vacunado y que cuando se contagia corre un riesgo enorme de acabar mal.



Datos de los centros médicos indican que de cada 10 personas que ingresan graves a un hospital por Covid, OCHO no están vacunadas y solo dos lo están. La vacunación no previene del todo el contagio, PERO SÍ ayuda a que con mucha probabilidad sea leve y no mortal. Nadie tiene el derecho de poner en riesgo de muerte a otra persona, por ello nos parece TAMBIÉN INEVITABLE que la vacunación se vuelva OBLIGATORIA.



De hecho, de buena fuente estamos enterados que se trabaja HOY mismo un acuerdo entre países para exigir CERTIFICADO de vacunación para ingresar a otra nación, mas no solo eso, sino que ya dentro, negocios, restaurantes, centros de diversión y nocturnos pedirán estos certificados.



Andamos atrasados -en esto también- aquí en nuestro México, por ello nos parece urgente que la sociedad exija a sus gobernantes una mayor disponibilidad de vacunas. Ello, si es que existe en nuestros gobernantes la pretensión de que México libre la pandemia razonablemente intacto. ¡No vaya a ser que una megacrisis apocalíptica les caiga "como anillo al dedo"!