San Cadilla

en REFORMA

4 min

EL MUNDO AL REVÉS DE NEYMAR



Por mucho que sonría y publique que está feliz por tener de nueva cuenta a su amigo en el mismo vestuario, al menos un minuto de las últimas 24 horas, Neymar Junior debe haber retorcido la cara ante lo que la vida ha maquinado (en su contra).



Hace 4 años, el brasileño armó un culebrón de miedo y se largó por la puerta de atrás del Barcelona con el argumento de que quería irse a ser el líder de un proyecto, la máxima figura y el gran ídolo de una afición y, finalmente, el encargado de levantar la Champions League sin estar a la sombra de Lionel Messi.



Entonces se vino la hecatombe en el Camp Nou, el adiós de La "Pulga" y el acuerdo exprés entre el mejor jugador del mundo y el Paris St. Germain.



Y... ¡Pum! Hoy Neymar Junior está de nuevo bajo la sombra de Lionel Messi y ni siquiera era el líder de su actual equipo, ni la máxima figura ni el gran ídolo en el Parque de los Príncipes, donde por cierto alcanzó una Final de Champions League y la perdió, siendo un fiasco en el campo.



Neymar Junior quería irse del Barcelona para ganar el Balón de Oro y hoy, 4 años después, está justo donde empezó, sin posibilidades de ganarlo, y a la sombra de Leo Messi... Pero la cosa está peor... Si Kylian Mbappé se mantiene en el equipo, las posibilidades de que el brasileño sea "el tercero" del tridente son harto más que grandes.



Ahhh, pero hoy cómo sonríe... La hipocresía.







CANTERA DE... 'ACTORES'



Este martes, aquí en CANCHA nos dimos a la tarea de mostrarles una radiografía de los puntos que tienen a Pumas arrastrando la cobija, el orgullo y demás en los primeros 3 juegos del torneo.



Uno de los grandes fiascos ha sido la cantera, de donde en los últimos años han salido (casi) puros jugadores medianitos, que no la hicieron en Pumas (que ya es decir mucho) y hoy "refuerzan" -yo diría que "defuerzan"- a equipos de medio pelo en la Liga MX o la Expansión; esto en el mejor de los casos, porque hay una joya de la cantera auriazul que ya mejor se va a dedicar a salir en un reality show.



Resulta que a sus 27 años, mi compadre Alan Mendoza ha decidido ponerle pausa a su carrera de futbolista profesional y será parte de uno de esos programas de televisión donde un puñado de personas se la pasan brincando, corriendo y ensuciándose.



Así como se los digo. Resulta que El "Tolu", que hace no mucho era una de las principales promesas de la Cantera, no entró en los planes de Ricardo Ferretti con el Juárez FC por lo que decidió formar parte de esta nueva "aventura" sin importarle que esto le pueda costar mantenerse como futbolista profesional.



Vaya chasco con este personaje.



Y es que no olvido que por ahí de 2017, cuando Rodrigo Ares de Parga quiso levantar la cantera, Mendoza fue una de las cartas fuertes del proyecto, y después de convertirse en titular bajo el mando de Juan Francisco Palencia, según hasta llamó la atención de visores europeos junto al otro Alan (el de los tacos de mixiote, Mozo). Pero, tras algunas (muuuy) malas actuaciones, David Patiño lo mandó a la banca y de ahí no pudo volver a su nivel ni en Pumas ni en Venados, Necaxa, Dorados, Celaya y al final en Juárez FC, clubes en los que estuvo prestado.



Dicho todo lo anterior, imaginen si una de las dizque joyas como él acabó prefiriendo el varo de un reality show, cómo ha de haber estado el nivel de tantos y tantos futbolistas que se quedaron esperando una oportunidad en la Cantera.



Ahora entiendo...







SAQUEN SUS CURRÍCULUMS



Si eres un jugador joven y con el nivel de Santiago Naveda, desempolva tu currículum, activa tu cuenta de LinkedIn, ponte truchota porque el América está analizando seriamente buscar un refuerzo que evite que se quede un hueco en la contención azulcrema, luego de la terrible lesión de Santi el sábado pasado ante Puebla, la cual lo llevó al quirófano para reparar su tobillo y quedó fuera del torneo.



Por cierto, para los que andan de víboras, sepan que el técnico del Ame, Santiago Solari, sí fue a ver a Santi al hospital apenas salió de la sala de operaciones, por lo que el ánimo del canterano está a tope para volver mejor que nunca en 2022.





