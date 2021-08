en REFORMA

VAYA PLEITO que trae el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia en contra de la secretaria Luisa María Alcalde. El motivo, ¡qué raro!, es la lana.



RESULTA que el sindicato minero fue condenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a pagarle aquellos 55 millones de dólares que le transó a sus agremiados de Cananea, desde 1989. Obviamente la titular de la Secretaría del Trabajo respalda la decisión de la Junta, lo que provoca el berrinche de "Napito".



EN EL más reciente round de esta pelea, un Tribunal Colegiado ordenó a la JFCA ajustar su fallo, lo cual fue tomado por Gómez Urrutia y su gremio como que habían ganado el caso. La dependencia federal salió a aclarar que nones y que sigue en pie la orden de que se devuelvan los recursos que se birlaron a los trabajadores.



CON UNA buena dosis de misoginia, el gremio de Gómez Urrutia -y sus voceros mediáticos- se han lanzado contra Alcalde, no sólo descalificando su trabajo sino también diciendo que está bajo las órdenes de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde. A ver quién aguanta más en esta pelea.









LA BUENA NOTICIA es que Arturo Zaldívar logró operar de manera eficiente y rápida para apagar el incendio en el Tribunal Electoral. No es casualidad que luego de que el ministro presidente recibió a José Luis Vargas, los magistrados rebeldes dieron un paso atrás y Reyes Rodríguez renunció como presunto titular del Trife.



LA MALA NOTICIA es que todo indica que la soberanía judicial quedó bastante vulnerada, pues la "declinación" obedeció en realidad a un veto desde Palacio Nacional. Cuentan que, apoyado desde esferas gubernamentales, Vargas puso como condición que Reyes Rodríguez no se quedara con la presidencia.



AHORA sólo falta saber si el insostenible José Luis Vargas negoció también que se archivaran las acusaciones que pesan en su contra por enriquecimiento inexplicable. Por lo pronto, la revuelta de la semana pasada sirvió para ordenar las cosas en el tribunal y ahora urge que se pongan a resolver tooodos los pendientes de las elecciones del 6 de junio.









EL PRESIDENTE quiere hacer una reforma electoral porque dice que las instituciones y sus liderazgos juegan en su contra. Pese a haber llegado al cargo por los resultados de una elección abierta y legal, se presenta como víctima de quienes organizan los comicios.



PARA COLMO, así como critica a las autoridades democráticas, les ha dado y les sigue dando una enorme fuerza política y económica a las Fuerzas Armadas; algo incomprensible en un gobierno civil. ¿Qué harán los brasileños con el ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones del 2022? ¿O en (ya saben) quién estaban pensando?









LA HUMANIDAD está en alerta roja debido al cambio climático, advirtió la ONU en un demoledor reporte de 3 mil páginas sobre la crisis ambiental mundial. Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett comentaron: "'Orita no, joven; estamos quemando carbón y combustóleo".