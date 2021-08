El embajador

Genaro Lozano

en REFORMA

3 min 30 seg

El presidente Joe Biden acaba de mostrar la baraja completa de las personas encargadas para la relación bilateral con México. La vicepresidenta Harris lleva los temas migratorios, el secretario Mayorkas los de seguridad, la representante comercial Katherine Tai los comerciales, mientras que Ken Salazar será el vínculo diario de su gobierno con el de López Obrador como embajador en México. Salazar trae una agenda amplia que podría concentrarse en reclamos energéticos y medioambientales al gobierno mexicano y, a diferencia de su antecesor, no es un improvisado.



Oriundo del Valle de San Luis en Colorado, y de orígenes muy humildes, Salazar tiene una larga trayectoria como servidor público, local y federal. Fue procurador de justicia de su estado y ahí coincidió con Kamala Harris como procuradora de justicia de California. Luego estuvo 4 años en el Senado y ahí coincidió con el entonces senador Joe Biden. Salazar es un político tradicional, con amplio eco en el Partido Demócrata. Fue secretario del Interior del gobierno de Obama y luego líder del equipo de transición de Hillary Clinton.



Durante la audiencia de confirmación que sostuvo ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el embajador designado recibió muchos apapachos de sus colegas senadores, pero quizás lo más relevante de la audiencia sean los mensajes que ahí dieron varios sobre los temas que ese poderoso comité ve como los relevantes para la relación con México y el acuse de recibo que dio Salazar.



Migración, seguridad y comercio son los temas de cajón en la relación bilateral y al respecto los integrantes del comité le preguntaron a Salazar sobre control de armas, tráfico de drogas, principalmente fentanilo de China, el control de la frontera sur de México y la cooperación en la frontera entre México y EU. Salazar fue brevísimo en sus respuestas y se limitó a generalidades. Sin embargo, fue en el intercambio con el senador republicano Ted Cruz y en el que sostuvo con el senador demócrata Tim Kaine en donde se encuentran algunas de las preocupaciones estadounidenses que más tensión provocarán en la relación bilateral.



Por un lado, el senador Kaine habló sobre la violencia en México y los ataques a la prensa. El tema de la libertad de prensa en México ya había sido abordado por la vicepresidenta Harris y es una preocupación que va en ascenso en el Capitolio y la Casa Blanca. El embajador Salazar seguramente reabrirá el diálogo con periodistas y con la sociedad civil mexicana y seguramente escuchará reclamos mexicanos sobre la estigmatización del presidente López Obrador al periodismo crítico en sus mañaneras.



Por el otro, el senador Cruz se refirió a temas energéticos, que son la especialidad de Salazar. Cruz fue el más desafiante de los integrantes del comité y en tres ocasiones le preguntó al embajador designado sobre las decisiones del gobierno de AMLO de revertir la reforma energética y habló de "hostilidad abierta y discriminación" a las empresas e inversiones estadounidenses en México. Salazar fue muy diplomático, pero ante la insistencia de Cruz confirmó como una preocupación las decisiones energéticas y del Estado de derecho que ha tomado el gobierno de AMLO y prometió defender el interés estadounidense.



Salazar tiene un historial ambiguo en temas medioambientales. Fue director del departamento de recursos naturales de Colorado, pero como secretario del Interior apoyó la perforación en Alaska y el fracking, lo que le valió críticas de ambientalistas, pero ahora el gobierno de Biden ha hecho del combate al cambio climático una prioridad.



Salazar tendrá la tarea de defender los contratos de empresas estadounidenses para producir petróleo en México, que no le gustan a la 4T, y al mismo tiempo de presionar al gobierno mexicano para que no abandone la agenda medioambiental y los compromisos del acuerdo de París, que tampoco le gustan a la 4T. La tarea de Salazar será complicada pero a diferencia de su antecesor, Salazar no viene a México becado a tuitear de turismo y comida, viene con mensajes directos de Washington y con reclamos.





@genarolozano







Politólogo por The New School for Social Research e Internacionalista por el ITAM. Profesor en la UIA desde el 2007 y en el ITAM (2005-2012). Coautor de varios libros académicos como Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México y ¿Qué es Estados Unidos? Analista político en CNN y el IMER. Conductor del programa Sin Filtro, en Televisa. Fue Subdirector de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica.