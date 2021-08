El regreso de Juventud Guerrera

Pero llevaba bastante tiempo sin estar en una empresa grande, y vaya que incendió las redes con su presentación en AEW de ayer

El Rompehuesos

en REFORMA

Ya sé que muchos me dirán que Juventud Guerrera no se había ido, que aún tenía presentaciones y tienen razón.



Pero llevaba bastante tiempo sin estar en una empresa grande, y vaya que incendió las redes con su presentación en AEW de ayer.



Juventud, quien usó su máscara durante la contienda, dio una excelente batalla ante una de las figuras más importantes de la lucha estadounidense, Chris Jericho.



Los gladiadores dieron una batalla de enorme calidad y despliegue físico, era como regresar a los 90, y ver al hijo de Fuerza Guerrera midiendo fuerzas con Lion Heart, personaje al que Jericho dio vida en México.



Al final, Juventud cargó con la derrota, pero el público se le entregó de buena manera.



Creo que ahora, para que este regreso de Juvi tenga real valor, debemos ver al mexicano nuevamente en AEW y ojalá sea en una función de la grandes, y estaría todavía mejor si se queda a formar parte del elenco de una empresa que cada día gana más adeptos en EU y poco a poco se está convirtiendo en competencia para WWE.



El Vampiro está de regreso en los encordados y, aunque su meta es muy loable, luchar contra la diabetes, me parece muy peligroso que vuelva a luchar.



No creo que en alguna parte del mundo le validaran una licencia de luchador a una persona que ha declarado públicamente que sufre de principios de Alzheimer y Parkinson, y que recién nos pinta un cuadro más complicado al decir que "sufre artritis crónica en el 86 por ciento de su cuerpo".



Qué bien que Ian Hodgkinson pelee por recuperar su salud y vencer a las enfermedades, pero no puede hacerlo en el ring.



Y las Comisiones de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León deberán poner atención, pues el ahora Vampiro Vudú dice que está en negociaciones para presentarse en esas plazas, pero neta que habrá un problemón si alguien le da una licencia de luchador conociendo su estado de salud.



Caín Velásquez aseguró que en diciembre se presentará con la Triple A, una noticia que la empresa de la familia Roldán seguro valora mucho, pues les puede dar un empujón fuerte en una época tan complicada para las promotoras grandes de México.



Blue Demon Jr. quedó fuera del proyecto que tenía con Disney, aunque no se dieron a conocer los motivos por parte de la compañía estadounidense, no sería nada raro que los escándalos en los que se vio involucrado el enmascarado, las acusaciones de su esposa, su paso por la política mexicana y algunos comportamientos en el ring, le hayan pasado factura.



Al menos en redes sociales, ya se puso bueno el pique entre L.A. Park, El Patrón y Rush, y la neta, sería un duelo espectacular si logra concretarse.



Eso sí, espero que no sea en las funciones de Alberto del Río en las que se cobra como si estuviéramos en el gabacho, precios de 600 a 3 mil 300 pesos no están al alcance del pueblo, y la Huesuda y el Toro Blanco siempre piensan en sus seguidores.



Y ya me voy, mi Paige está pensando en regresar a los cuadriláteros, dice que ya superó la lesión en el cuello, y eso es motivo para celebrar.



Ahí nos vemos y recuerden Soy un lujo, pero lo valgo.