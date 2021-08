MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en REFORMA

1 min

¿Quién es esta mujer cuyo retrato cuelga en uno de los salones de la casa del Potrero?



No lo sé. Nadie lo sabe.



Sus cabellos son rubios; sus ojos tienen color claro; su mirada, que te sigue por donde vas, es sugestiva.



Y sus labios... Finos, se abren apenas para insinuar una sonrisa que no llega a sonrisa, que queda en un asomo de sonrisa, como si la dama temiera entregarse al sonreír.



Ninguna marca tiene esa fotografía que permita adivinar el lugar o la fecha en que se hizo. El vidrio y el marco hacen suponer que es de finales del siglo antepasado, o primeros años del pasado. Pero eso no dice nada acerca de la identidad de la modelo.



A mí no me preocupa que se ignore quién es la dama del retrato.



Sé que algún día -o más bien alguna noche- me lo dirá cuando en la sala estemos solos ella y yo.





¡Hasta mañana!...













Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.