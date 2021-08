San Cadilla

en REFORMA

4 min

EL SALTO PA' TRÁS



La salida de Toña Is tomó a todos por sorpresa en Pachuca, incluida la directiva de las Tuzas.



Yo francamente no me creo que la directora técnica española se haya ido por un problema personal. Los números no la acompañaron esta campaña y el torneo pasado tampoco fue excepcional, llegó a México con un excelente cartel, con una exitosa carrera en Selecciones menores de su país, ganando el campeonato del mundo Sub 17 en Uruguay 2018.



Su historia me suena a algo parecido a lo que ocurrió a su compatriota "Míchel", quien también salió huyendo de la crisis que había en Pumas, ya no había química con la directiva y varios jugadores, por lo que agarró de pretexto un tema familiar y dijo "ahí se ven".



Con Toña Is desde hace tiempo se veía que algo pasaba, como si las jugadoras no creyeran en sus planteamientos... porque para el plantel que tiene Pachuca es como para que compita a Tigres o Rayadas... y neta que no exagero.



Lo peor del caso es que la directiva tuza optó por irse por el camino fácil, buscar lo que tiene en casa, ya ni siquiera hizo el intento por pescar a algún entrenador con experiencia en la Liga Femenil y le dio el puesto a Jaime Correa, quien era auxiliar de la Sub 20 tuza, y también ha tenido experiencia con la Sub 17... pero varonil.



Esperemos que este hombre de 42 años, quien recibió su título de entrenador el año pasado, pueda sacudir al equipo y ponerlo en los primeros lugares... Ahorita están fuera de zona de clasificación.



A lo mejor Pachuca desconoce que hay algunos entrenadores con mucha experiencia en el futbol femenil o que incluso hay mujeres valiosas trabajando en esta área.



Pregúntenme.







EL LEGADO DE JIMMY



Si Jaime Lozano pudiera dejar un decálogo de cómo hacer exitoso a un grupo de futbolistas, la sencillez debería de encabezarlo.



Y es que ese detalle que los jóvenes encontraron en el entrenador mexicano, y hasta en los refuerzos, fue clave para que el grupo nunca perdiera el rumbo, a pesar del par de sacudidas que sufrió en los Juegos Olímpicos ante Japón y Brasil.



Me cuentan que Jimmy tuvo mucho tacto con sus futbolistas, haciendo sentir importante a cada uno, hasta a los que, por una u otra cosa, no pudieron sumar minutos.



"El profe, un tipazo, a cada rato se acercaba con uno, hasta a los que no jugaban les daba explicaciones de por qué no, y eso ningún otro te lo dice y menos en un torneo así", me dijo uno de los tricolores que anduvieron por allá.



Esa forma de ser permeó a todo el grupo, por lo que los refuerzos pronto le hicieron segunda. De hecho, diiicen que a Guillermo Ochoa hasta gracia le hizo que varios jugadores le hablaran casi, casi de usted.



"Dime güey", pedía Paco Memo cada que lo trataban con excesivo respeto, y es que a sus 36 años ya es un don para los chavitos de 24... Ochoa fue tan buena onda que incluso aceptó tomarse una foto con el brasileño Brenno, en la premiación.



Así que ya saben, futuros DTs, la sencillez sí funciona.







¡AY, 'TEBITAS'!



Parece que nadie le ha dicho a Javier Tebas, presidente de LaLiga, el tradicional "no hagas cosas buenas que parezcan malas", porque vaya que se resbaló ayer en la conferencia tras la Asamblea del campeonato español.



Fíjense que el dirigente compareció para explicar todo sobre la inyección económica del fondo de inversión CVC a LaLiga pero entre todo terminó por mostrar que la queja del Real Madrid, de que no tuvo la información precisa y a tiempo sobre dicho acuerdo, tiene mucho de razón.



Tebas se cansó de mencionar que siempre se manejó conforme los estatutos de LaLiga y que fue muy claro con las negociaciones que sostenía con CVC, hasta que se le salió decir que estratégicamente no podía acercarse al Madrid a comentarlo, como sí lo hizo con otros equipos, porque el club madridista habría tirado las negociaciones.



¡Pum!



Pero además, Tebas no fue parejo con todos, pues no se acercó a dialogar con todos los clubes, y entiendo si a lo mejor no tuvo línea directa con el Huesca o algún equipo de LaLiga 2, pero ignorar al poderoso Madrid, pues está claro que ahí hay pleito e intereses encontrados.



El showcito promete continuar...







Mail: sancadilla@reforma.com



Twitter: @SanCaReforma