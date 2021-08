en REFORMA

2 min 30 seg

PODRÍA SER un meme, pero es la realidad: el Presidente dijo que carecen de lógica los señalamientos de que está militarizando a México. Flanqueado por los titulares de la Defensa y de Marina. En el Campo Marte. Nomás le faltó disparar al aire con un AR-15.



PERO más allá de las contradicciones en el discurso presidencial, hay que ponerle ojo al fortalecimiento del andamiaje institucional que se les está dando a las Fuerzas Armadas. La ceremonia de ayer fue para tomarle protesta a Eufemio Ibarra Flores como primer comandante del Ejército, un cargo que ni siquiera existía. Esto lo convierte en una especie de general de tres estrellas y media, pues queda sólo por debajo del general secretario, que es quien ostenta las cuatro estrellas en su uniforme.



LA MOVIDA es parte de una reestructuración mucho más de fondo, cuya segunda etapa será la incorporación formal de la Guardia Nacional como parte de la Sedena. Todo esto, evidentemente, en favor de una clase militar que en este sexenio ha acumulado -¡como nunca!- poder no de fuego, sino económico y político.









JUSTO AHORA que la ONU ha declarado una alerta roja mundial por el cambio climático, qué mejor idea que desmantelar la Comisión Nacional Forestal. En días recientes se supo que su titular, León Jorge Castaños, fue orillado (por no decir forzado) a renunciar.



NO SÓLO tuvo que enfrentar presiones desde el propio gobierno, sino que además el organismo encargado de combatir los incendios forestales tuvo un recorte de más de la mitad de su presupuesto, así como de un alto porcentaje de su personal de campo.



LA SALIDA del funcionario llevó a Víctor Manuel Toledo, ex secretario de Medio Ambiente, a escribir una fuerte carta a Palacio Nacional. En el texto reconoce la labor de Castaños y también denuncia que "la 4T repite, una vez más, las vergüenzas neoliberales: los burócratas mediocres sumando poder por poder sin importarles el prestigio y eficacia de la función pública".



NOMÁS para darse una idea de la importancia de la Conafor, en lo que va del año se han registrado 6 mil 521 incendios forestales en todo el país. Se trata de 579 mil 904 hectáreas afectadas. De hecho, 2021 va enfilado a ser el peor de los últimos 10 años. ¿Así o más caliente la cosa?









CONTRARIO a lo que muchas personas dicen, la maqueta del Templo Mayor debería quedarse permanentemente en el Zócalo capitalino. Es el monumento perfecto a la 4T: idealiza un supuesto pasado glorioso que no fue tal, es tan endeble como la tablarroca con la que está construida y... ¡es puro show!