Pobre Triplemanía

Triple A tuvo la oportunidad de tener una de las mejores ediciones de su máximo evento, Triplemanía, pero cometieron errores graves y terminaron por tener un festejo discreto.

La batalla por el título Reina de Reinas pintaba para ser una gran lucha, Deonna Purrazzo es una excelente gladiadora y Faby Apache una maestra, pero debido a la intervención de las seconds, Maravilla y Lady Shani, pero sobre todo del referí, el Hijo del Tirantes, vimos un espectáculo bastante malo.



Lo peor fue la participación del Comisionado de Lucha de la CDMX, el Fantasma, quien permitió la intervención de todos esos factores externos en la contienda y, para colmo, que Deonna le faltara al respeto.



El duelo por el megacampeonato entre Kenny Omega y Andrade pintaba para ser lo mejor de la noche, y encima aparece Ric Flair en la esquina del Ingobernable, un verdadero lujo, pero nuevamente lo echaron a perder.



De qué sirvió ver al legendario campeón de la WWE aplicar su figura 4 sobre Konnan en perfecta sincronización con su yerno Andrade, quien hacía lo propio con Omega, si al final la intervención del referí, otra vez, echaba a perder la lucha.



Se imaginan la foto de Flair levantando la mano de un Andrade campeón en Triplemanía, le daría la vuelta al mundo, bueno, eso se perdió la Triple A. Por cierto, nuevamente el Fantasma como Comisionado pudo cambiar la historia, pero prefirió ser parte de las fallas.



Antes de iniciar la batalla estelar, Rey Escorpión salió a quejarse de que el público afirmaba que él perdería la cabellera ante Psycho Clown, pero al final, su melena quedó en manos del heredero del Brazo de Plata.



Una batalla bien llevada, pero el resultado era muy predecible y al público no se le engaña tan fácilmente.



Por si fuera poco, un día antes del evento, Triple A programó una conferencia de prensa que fue una auténtica tomada de pelo.



Aseguraron que estarían presentes varios talentos de la empresa, pero sólo aparecieron gladiadores de la lucha inicial de Triplemanía, misma que es un convenio con la empresa de entretenimiento Marvel.



Ante las quejas, trajeron a más luchadores, pero ¡oh sorpresa! Eran los mismos gladiadores que sólo se pusieron otro equipo o, mejor dicho, se pusieron sus propios trajes.



Posteriormente anuncian que no habrá acceso a medios en Triplemanía 29 por orden de la Alcaldía Azcapotzalco, pero sí se permite la entrada al público, neta ¡qué raro! porque al final las televisoras y una página web estaban adentro; pero lo voy a checar con las autoridades correspondientes y les platico quién dio la orden.



Triple A pudo brillar y terminó opacada por sus propios errores.



Este sábado se realiza el SummerSlam en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y por supuesto que la WWE quiere que todo el mundo hable de su evento y trabaja para que así sea.



Los duelos: Roman Reigns vs. John Cena, Sasha Banks, vs. Bianca Belair, The Usos vs. Dominik y Rey Mysterio, Bobby Lashley vs. Goldberg y Edge vs. Seth Rollins prometen emociones a granel.



Espero que Sasha recupere el título de SmackDown y los Mysterio le quiten lo gandallas a los Usos.