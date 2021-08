San Cadilla

¿Y LOS JUGADORES 'DE A DEVERAS'?



Me cae que en el Club Universidad hasta inconscientemente quisieron sacudirse de todo lo que oliera al ex presidente del equipo, Rodrigo Ares de Parga.



Y es que taaantas cosas que pasaron bajo el mando del egresado del ITAM (mismas que ooobvio les relaté por aquí) que se me andaba pasando una muy reprobable, pero que viene a colación con el tema que les mostramos hoy en estas páginas, y me refiero a la vez en la que el entonces presi se aventó la puntada de decir que para el cierre de la Temporada 2020-21, los Pumas iban a tener al fin dinero para traer "jugadores de a deveras".



Hoy, cumplido ese plazo, los felinos están leeejos de poder presumir a ese tipo de fichajes, pues neta que no hay ni uno en la plantilla que pueda ganarse la etiqueta que Ares de Parga mencionó tras una Asamblea de Socios.



Más allá de que haya algunos que sacan las papas del fuego como Nico Freire, la verdad es que de lo que estábamos acostumbrados a ver en las históricas plantillas de Pumas, ya ni digamos las más top, sino hasta las que no ganaron nada pero que tuvieron a nombres como Rubens Sambueza, Nacho Scocco, Ismael Sosa y Matías Britos, por mencionar algunos, a lo que vemos hoy, la diferencia es muy, muy, muuuy grande.



Y con esto no pido -ni creo- que vuelva mi compita Ares de Parga, y entiendo que en el camino han surgido crisis externas e internas que definitivamente alteraron los planes (si es que los ha habido desde su partida) pero la neta es que Pumas está a años luz de poder contar con esos "futbolistas de a deveras".



Por un segundo me pregunto ¿hubieran sido las cosas diferentes con Rodrigo?



No lo sé y me cuesta trabajo creer que lo serían, pero si don Polo Silva y sus canchanchanes se propusieron borrar todo lo que tuviera que ver con Ares, felicidades, pues con su equipo plagado de jugadores de "a mentiritas" han conseguido dormir a propios y extraños cada semana.



(Gracias, Alex Irarragorri que desapareciste el descenso)







RONDAN LOS ZOPILOTES



Y ya entrados en temas de color auriazul, dejen les cuento que Andrés Lillini le declaró a Social Sports el viernes pasado que siente que lo andan zopiloteando y vaya que tiene razón, nomás le quiero platicar que las aves que andan rondando sobre su cabeza no vienen de fuera de la Cantera, sino de adentro, donde hay gente que está gozando con los tropiezos sin fin de su equipo...



Es más, el "club de la mano amiga" soltó el nombre de Jaime Lozano hace un par de semanas, justo después de que el ex jugador "Hecho en CU" ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio para llegar al rescate de los pobres Pumas.



Sepan ustedes que los personajes a los que me refiero -que se supone que son aliados de Lillini-, echaron algunas llamadas a varios amigos para que en redes sociales se insistiera en la llegada de Lozano. Solo que Jaime en estos momentos ni siquiera está pensando en Pumas, apenas llegó de Japón se dedicó atender festejos y asuntos familiares, ahorita anda quitado de la pena en una playa de Puerto Escondido, disfrutando de sus hijos y su esposa, para recargar pila y analizar lo que viene a futuro.



Por eso por más ganitas que le pusieron a los tuits, se les desarticuló su funesto plan, incluso a alguien se le ocurrió pensar que el auxiliar de Lozano, el japonés Ryota Nishimura, quien por cierto es un experto en el manejo de estadísticas, podría ser otro de los candidatos para tomar el puesto de Lillini. ¡Háganme el favor!



La gran bronca es que los señores directivos andan más errados que Dinenno frente al arco; hace un año cuando Miguel González "Míchel" les dejó tirado el equipo, el único que le puso el pecho a las balas fue Lillini y hasta querían hacerle un monumento cuando los llevó a la Final, pero ahora, de la noche a la mañana, ya se están creyendo que es el peor entrenador.



Mejor deberían ponerse a analizar todo lo que han hecho mal ellos: tienen a los equipos varonil y femenil en una crisis, se equivocaron en refuerzos, relevos y eso debe tener un responsable.



De una vez les digo que Jaime Lozano no le va a entrar a Pumas, mientras no haya una directiva que pueda apoyar un proyecto deportivo serio, en el que se olviden de intereses personales y de favorecer a los cuates de los que toman las decisiones. Es decir, una limpia general.



Pobre profe Lillini, está metido en medio de una pugna de poderes y los resultados no le ayudan nadita...







SOBRE EL JUEVES...



Como cada vez que me patino, no tengo empacho en reconocerlo.



El jueves pasado puse una parte de la conferencia de mi ídola Alexa Moreno en otro tiempo y lugar cuando todo sucedió a la misma hora y en el mismo espacio. Que si la conexión fue un bodrio y no se escuchaba o lo que sea, queda en segundo término, todo lo que dijo lo dijo ahí, incluyendo su plausible queja sobre el nivel de los apoyos a la gimnasia en México.





