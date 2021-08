en REFORMA

DE QUE es necesario el regreso a clases, ¡ni duda cabe! Lo que no está tan claro es la forma de hacerlo de manera segura, sobre todo en las escuelas públicas. Todo indica que el plan de la SEP es darles la bendición a las niñas y los niños... y que sea lo que Dios quiera.



A MENOS de dos semanas del inicio del curso escolar no hay un programa de emergencia, mucho menos presupuesto, para limpiar las escuelas y acondicionarlas tras año y medio cerradas. Dejarles esa tarea a los padres es una claudicación del Estado en sus deberes.



A ESO hay que sumar la negativa de Hugo López-Gatell para vacunar a menores de edad; y su rechazo a aplicar un refuerzo a los maestros vacunados, pese a que la necesidad de hacerlo fue emitida por la propia CanSino. Hasta ahora no hay evidencia científica de que el subsecretario sepa lo que está haciendo.









¡AH, CHIHUAHUA! Hoy se discute en la Primera Sala de la Suprema Corte un amparo clave para el gobernador saliente, Javier Corral. Es el que interpuso su gobierno para que se le reconozca como víctima del peculado de 250 millones de pesos, que le imputó en 2017 al priista Alejandro Gutiérrez.



SI LA SALA confirma el amparo que otorgó un juez, el caso podría ser reabierto por la FGR. Si lo revoca, se acabó el asunto. En los pasillos de la Corte se comenta que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso a sus colegas negar el amparo y cerrar el caso. No está claro si podrá conseguir los dos votos necesarios para su aprobación.









COMO en el beisbol, las señales que se mandan desde Bucareli indican un cambio en la estrategia gubernamental. Olga Sánchez Cordero convocó hoy a un desayuno a los jefes de las bancadas en el Senado. El tema es convencerlos de que convoquen a un periodo extraordinario y aprueben la revocación de mandato.



HASTA ahora la relación con el Legislativo la llevaba el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Cuando un pitcher anda en problemas, el manager manda un relevista a ocupar su lugar en la lomita. O sea que del dugout de Palacio Nacional enviaron a Sánchez Cordero a llevar la interlocución con diputados y senadores, antes de que se les salga el juego de las manos.



COMO SEA entre los morenistas hay optimismo, pues varios senadores opositores están tocando a retirada, como el panista Damián Zepeda que ya, de plano, mandó a su suplente. Así que, en una de ésas, y sí les sale la jugada.









APENAS tomaron Kabul, los talibanes dejaron en claro que buscarán la purificación de la vida pública en Afganistán. Al parecer su primera medida será instaurar las conferencias mañaneras.