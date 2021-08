San Cadilla

NARANJA 'ASESINO'



Mientras todos los clubes de la Liga BBVA MX ya tuvieron chance de reencontrarse con sus respectivas aficiones tras la cuarentena, los maltrechos Pumas no ven para cuándo la gente vuelva a rostizarse los domingos al cemento de Ciudad Universitaria.



Declarada la continuación del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México en naranja, las palabras del rector de la UNAM, Enrique Graue, han de tener en depresión profunda a más de un aficionado que ya cuenta en 530 días el tiempo que lleva sin poder entrar al Estadio Olímpico Universitario... Graue decretó que no habría acceso hasta que se cumplieran 3 semanas seguidas en semáforo verde, lo cual se ve lejos de ocurrir pronto.



De tal suerte, podemos contar las miserias universitarias a este respecto sin problema alguno.



A los (abominables) juegos como local ante Atlas, San Luis y Gallos, se sumará irremediablemente el que está programado para el próximo domingo ante Puebla.



Pero eso no es lo peor, pues todo indica que ni la Fecha FIFA salvará al partido contra Chivas como el anhelado retorno de la afición a CU, pues ese encuentro está agendado el 12 de septiembre, y ni el milagro de que el semáforo saltara de naranja a verde el próximo 27 de agosto, obraría para que la banda vuelva ante el Rebaño, pues 2 días antes del juego se cumplirían apenas 2 semanas seguidas de un hipotético semáforo verde.



Lo más simpático del asunto es que de saltarse el juego de la Jornada 8, la espera se alargará de manera cañona, pues luego de recibir a Chivas, los Pumas tienen 2 visitas seguidas (a Mazatlán y Tigres) y ¿qué creen? el siguiente juego en casa (ante Santos por la Fecha 11), se reprogramó para el 4 de noviembre, dejando las esperanzas de la afición de volver a CU para ¡el 17 de octubre! que les toca recibir a Juárez (tras visitar al América).



¡Pum! Entre el plantel tan chafita, la directiva, la pandemia y hasta el rector, este semestre el sufrimiento parece garantizado para durar muuucho más tiempo a mis pobres amigos fans auriazules.







NOCHE PARA EL OLVIDO



Gianna Cristante llegó el sábado al Estadio Azteca con el plan de pasárselo bomba, pero resultó tooodo lo contrario.



Les cuento que la hija del entrenador del Toluca, Hernán Cristante, arribó para el duelo entre el entonces líder del torneo con marca perfecta ante el campeón Cruz Azul, en uno de los vehículos de la comitiva en la que venía el camión con el equipo escarlata. Acompañada de más familiares y amigos, entró por la misma puerta por la que ingresan los autobuses con los jugadores. El problema fue que llevaba boletos normalitos y no acreditación alguna, por lo que el personal del Coloso de Santa Úrsula la invitó amablemente a bajarse de la nube VIP, salir por dicho acceso e ingresar por el estacionamiento general del Azteca para accesar con el resto de los mortales.



Contrario a lo que sus mentes malignas pudieran creer, Gianna no tomó a mal la situación y emprendió el camino por el estacionamiento, pese a que uno de sus acompañantes -ese sí con la clásica pose- intentó hasta el último convencer al staff del Coloso que les diera chance de ya seguirse, pero me los mandaron a volar porque tenían que validar sus boletos en los torniquetes.



Al menos no estaba lloviendo como en muchas otras tardes de este verano, pero seguro que en ese momento Gianna no se imaginaba que a sus queridos Diablos Rojos, dirigidos por su amado padre, les lloverían goles en su portería en una exhibición pobrísima de un equipo que llegó al Azteca con aires de líder y se fue goleado 4-0.







A LAS CARRERAS



Más allá de los rivales de media tabla para arriba, al Guadalajara le tocó un difícil trajín en la jornada de media semana con viajes al norte del País.



El domingo, el Rebaño terminó por la noche su partido contra Santos, se quedó en Torreón a entrenar y volvió a La Perla Tapatía hasta en la tarde, donde solo entrenaron una vez, ayer en el Estadio Akron con todo y lluvia, y ya hoy se las tendrá que ver con el León.



Después, el equipo entrenará 2 veces y tendrá que agarrar sus tiliches pa'l norte otra vez, con viaje a Monterrey el viernes para visitar un día después a los Rayados en el BBVA.



Al menos han de estar sumando millas de lo lindo para viajar de a grapa después...







ASÍ DE CLARO



En el momento en que Renato Ibarra sea inscrito en el Torneo Grita México A21 como futbolista del América, si eso sucede, el cuadro más ganador de la Liga MX habrá dado un gran salto hacia atrás, alejándose de ser un ejemplo a seguir.



No hay justificación económica ni deportiva que avale que un club como el Ame ponga a un sujeto que estuvo en la cárcel por golpear a una mujer representando a sus colores y a su afición.



No la hay.





