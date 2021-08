en REFORMA

EL PARTIDO Fuerza por México fue claramente rechazado por los electores, por lo que perdió su registro... y sus millonarias prerrogativas. Pese a eso, anda buscando ganar en el Tribunal Electoral lo que no obtuvo en las urnas.



LITIGA la anulación de cinco distritos electorales, lo que le daría los votos para mantener el gran negocio, perdón, el proyecto político de Pedro Haces. Sin embargo, el más interesado en salvar al partido es Ricardo Monreal, por si acaso no consigue ser candidato de Morena en 2024.



SU AMENAZA de "purgar" tanto al INE como al Trife seguramente servirá de presión -o estímulo- para que los magistrados le devuelvan el registro a Fuerza por México. Eso es usar a las instituciones de la República para empujar las ambiciones tempraneras de suceder a Ya Saben Quién.









HACE dos años, en 2019, advirtieron que la desaparición del Seguro Popular pondría en jaque el sistema público de salud. No les hicieron caso. El año pasado, plantearon corregir el manejo de la pandemia y evitar la muerte de miles de mexicanas y mexicanos. Ni siquiera les recibieron el documento en el gobierno federal.



Y ESTA VEZ, cinco ex secretarios de Salud volvieron a reunirse para respaldar el regreso a las clases, pero con alertas por hacerlo justo en medio de la tercera ola y, sobre todo, pidiendo que se haga con las condiciones necesarias para la seguridad de los alumnos. Sus observaciones han sido acertadas. Ojalá ahora sí les hagan caso a Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan, José Narro y Salomón Chertorivski.









¡UY, UY, UY! Por lo visto algún jilguero de la 4T se quedó con las ganas de ser agregado cultural de la embajada en España. Apenas fue nombrada la escritora Brenda Lozano, se desató una agresiva campaña de la red pro-AMLO, la cual llevó finalmente a que Enrique Márquez renunciara como titular de la diplomacia cultural. A punta de tuitazos lo bajaron del cargo, en un operativo en redes sociales en el que participaron periodistas amaestrados, voceros oficiosos y bots bien programados. El objetivo: golpear a Marcelo Ebrard.



QUIENES saben de manipulaciones digitales comentan que se trata de la misma red que se alquila para promover a gobernadores morenistas, especialmente a Claudia Sheinbaum, y que es muuuy atenta a los deseos del vocero presidencial, Jesús Ramírez.









¿CUÁL ES la diferencia entre un "economista moral" y un "ultratecnócrata"? Decirle que sí o que no al Presidente. Y si no lo creen, pregúntenle a Gerardo Esquivel, que se llevó un fuerte e injusto trancazo de Andrés Manuel López Obrador. El "delito" del subgobernador del Banco de México fue aclararle al mandatario que el manejo de las finanzas públicas no es como jugar Turista.