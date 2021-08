en REFORMA

2 min 30 seg

SERÁ INTERESANTE ver cómo le hace el Presidente en su mañanera de hoy para echarle la culpa a Felipe Calderón, los conservadores y el neoliberalismo... del incendio en la plataforma Ku Alfa de Pemex.



LA REALIDAD, sin embargo, es otra: quienes conocen las entrañas de la petrolera dicen que la enorme deuda con sus proveedores, en sentido literal y figurado, le está pasando la cuenta. Pemex tiene adeudos reconocidos de, por lo menos, ¡50 mil millones de pesos! Y dicen que los no reconocidos son muchos más.



ESTA falta de pago está provocando que no se le dé el mantenimiento debido a plantas, depósitos y plataformas como la que ayer se incendió. Cuentan que, como si se tratara de un Lego, los ingenieros de Pemex (los que no son agrónomos) tienen que andar tomando piezas de aquí y de allá, para que las cosas medio funcionen.



COMO quien dice, en cuestión de mantenimiento y de salud financiera, en la empresa que dirige Octavio Romero la cosa está que arde.









¡ALELUYA! El que por fin aparecerá en público es Rogelio Ramírez de la O. El flamante secretario de Hacienda se dejará ver, ni más ni menos, que en la plenaria de los senadores de Morena.



EN LA AGENDA de la primera sesión, el viernes próximo, los morenistas tienen apuntado un desayuno con el prestigiado economista, para hablar sobre los ingresos y egresos de la Federación. Habrá que aprovechar para pedirle a Ramírez de la O que deje algún retrato, nomás pa' no extrañarlo en sus largas ausencias.









EL PASO devastador de un huracán como "Grace" es un desastre natural. La desaparición del Fonden y el desvío de sus recursos no es un desastre natural, sino provocado.



SI YA de por sí los estados enfrentan fuertes apreturas económicas, no se ve de dónde podrá sacar el gobierno de Veracruz los recursos para afrontar las secuelas que dejó la tormenta. El propio gobernador, Cuitláhuac García, seguramente tiene claro que se desfondó el Fonden, pues ni siquiera ha hablado de pedir recursos. Está atenido a lo que le quiera mandar el gobierno federal.



SÓLO en el renglón de carreteras, en un primer corte, se reportan nueve dañadas. Falta saber cuáles son las afectaciones reales a nivel estatal, tanto de infraestructura como de mobiliario urbano y, por supuesto, en viviendas. Menos mal que aunque no haya fondos, todavía hay fondas.









MUY MAL cayó en algunos círculos de Estados Unidos la noticia de que el presidente de México planea indultar al capo que asesinó a un agente de la DEA. Y aunque a Andrés Manuel López Obrador lo mueve el humanismo y su amor al prójimo, alguien debería recordarle aquello de: "no hagas cosas buenas que parezcan narcas". ¿O cómo era?